Valencia - Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el partido aplazado que enfrenta esta noche en Mestalla a Valencia y Betis, correspondiente a la primera jornada de LaLiga

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta a Valencia y Betis en Mestalla, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga tras se aplazado por disputar Lo Celso la final del Mundial. Cita que puede seguir sin perderte nada en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo.

El Betis busca en Mestalla, su primera salida de la temporada, un pleno de triunfos tras haberse impuesto en el estreno a la Real Sociedad con gol de Rodrigo Riquelme. El Valencia no pasó del empate con el Celta.

Tras vivir en la grada el estreno liguero, el flamante fichaje bético, el delantero Troy Parrott, entró en la lista para Mestalla y dispondrá posiblemente de sus primeros minutos como bético.

El 'Ingeniero' no recupera a ninguno de los efectivos que se perdieron el estreno liguero, casos de los tocados Aitor Ruibal, Diego Conde, José Antonio Morante , Giovani Lo Celso y Ez Abde. Tampoco está Gonzalo Petit.

Corberán tiene que lamentar la baja de Justin de Haas, lesionado en el choque contra el Celta, sumándose a las ausencias de Foulquier y Diego López.

Salvo sorpresa, el colombiano partirá de inicio esta noche pese a la presencia de Parrott y ya sabe lo que es marcar en Mestalla. ¡Tiene ganas de repetir!

El once del Betis, a punto de conocerse con dudas por resolver, sobre todo en la defensa y en la medular. El resto, a priori, claro.

¡Ya está el once del Betis y llega con sorpresas! Pellegrini apuesta por estos once hombres:

El técnico ha remodelado la defensa íntegramente con respecto a la Real Sociedad, con las entradas de Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez como central y Junior Firpo , por lo que Natan, entre otros, se queda en el banquillo. Además, Deossa ocupa el lugar de Marc Roca , por lo que vuelve a su posición natural.

¡También tenemos ya el once valencianista! Esta es la alineación de Carlos Corberán:

El futuro de Junior Firpo y las posturas de ambas partes en una movida recta final del mercado

El internacional mexicano vuelve a ser suplente tras no haber jugado ni un minuto contra la Real y Pellegrini manda el mensaje de que Deossa está por delante. Todo lo contrario ocurre con el hispano-dominicano, de inicio tras zanjar los rumores sobre su posible salida, descartada antes por ESTADIO Deportivo.

El técnico verdiblanco avisó en la rueda de prensa previa al choque que el necesita el fichaje de un mediocentro defensivo, priorizando su llegada a la de Ceballos en el caso de que no haya hueco para dos incorporaciones en el centro del campo.

¡Deossa por delante de Fornals! El castellonense forma de inicio el doble pivote con Facundo Bernal y el cafetero juega más como enganche.

¡Sato avisa al Betis! Buena combinación valencianista en los aledaños del área culminada con un disparo demasiado cruzado del japonés.

El Betis sale desde atrás sin demasiados problemas y está robando arriba gracias a su presión.

Propone más el Betis, bien situado y con el control del balón, pero todavía no ha logrado generar ninguna ocasión.

¡Doble parada de Valles! Un error de Ángel Ortiz en el despeje provoca dos oportunidades para el Valencia, primera para Danjuma y la segunda para Sato, ambas detenidas por el meta bético.

El Betis afronta esta noche el Mestalla el partido aplazado de la jornada 1 contra el Valencia después de haberse estrenado el pasado viernes con victoria ante la Real Sociedad en La Cartuja.

Es la primera salida de la temporada de los verdiblancos, que solicitaron el aplazamiento de este choque al llegar Lo Celso a la final del Mundial y que la enfilan con la intención de firmar un pleno que corrobore las buenas sensaciones tanto en pretemporada como en el debut liguero.

Probable debut de Troy Parrott

Para ello, Pellegrini ya dispone de máxima artillería arriba al contar por primera vez con Troy Parrott, citado para Mestalla después de que viviera en la grada el triunfo contra los donostiarras. El irlandés aterrizó en Heliópolis la semana pasada y dispondrá de minutos posiblemente contra en el feudo che, si bien la titularidad, salvo sorpresa, corresponderá a Cucho Hernández.

En el capítulo de mala noticias, el míster verdiblanco no recupera a ninguno de los futbolistas que se perdieron la visita blanquiazul al no estar plenamente recuperados de sus respectivas molestias.

Seis bajas béticas

De este modo, no han viajado los lesionados Aitor Ruibal, Diego Conde y José Antonio Morante, a la par que Giovani Lo Celso, con molestias desde su llegada de vacaciones, y Ez Abde continúan con su recuperación con la esperanza de sumarse cuanto antes. Tampoco está Gonzalo Petit, con problemas musculares y descarte para la 26/27.

En cambio, sí engrosa la lista Iker Losada, en la rampa de salida, y también Pablo García pese a que continúan las negociaciones con el Hull City para su traspaso después de que los verdiblancos subieron la exigencia en el último momento.

Ausencia importante en el Valencia

Por parte local, el Valencia de Corberán llega en construcción, con fichajes por venir y después de empatar sin goles con el Celta el pasado fin de semana. El técnico valencianista ha perdido a De Haas, que se lesionó en el tobillo contra los vigueses y se suma a la lista de ausentes conformada por Dimitri Foulquier y Diego López.