Valencia - Betis: horario, canal y dónde ver en TV y online la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Dos clásicos del fútbol español se ven las caras en Mestalla en un partido correspondiente a la primera jornada de la competición aplazado por la presencia de Giovani Lo Celso en las rondas finales del Mundial

El Valencia CF y el Real Betis se ven las caras este martes en Mestalla en el partido correspondiente a la b. Un encuentro que fue aplazado en su momento por la posibilidad que tenía el equipo verdiblanco de acogerse a ese derecho al tener a Giovani Lo Celso en los partidos finales del Mundial. De esta formar el enfrentamiento que estaba estipulado como el primero estos dos clásicos de la competición se produce ahora como segundo choque para valencianistas y béticos.

Así llegan el Valencia y Betis

Después de empatar este sábado en el mismo Mestalla ante el Celta de Vigo sin goles (0-0), el Valencia acude a su segundo encuentro en un ambiente enrarecido por la pretemporada. Las críticas a la directiva valencianista y la figura de Carlos Corberán, entrenador del equipo, vienen de la pasada temporada y después de un verano extraño en cuanto a la planificación.

Con todo el primer partido del Valencia contra el Celta de Vigo dejó el ambiente frío. Una situación que pretende revertir con fútbol y una victoria el cuadro valecianista, pero que también se le puede volver en su contra en un estadio que aprieta tanto al rival como a su propio equipo cuando la situación no es la que esperaban.

En el caso del Real Betis se presenta a la cita tras imponerse en su primer compromiso a la Real Sociedad (1-0) con gol de Rodrigo Riquelme. Un resultado, frente a un teórico rival directo, que se añade a las buenas sensaciones que el equipo de Manuel Pellegrini ofreció sobre el terreno de juego. Incluso por ocasiones pudo ser mayor el guarismo final.

Los verdiblancos viven una temporada ilusionante con su presencia en la Champions League 21 años después. Todo, además, con algunos fichajes que han llegado en los últimos días, como el caso del delantero Troy Parrott. El irlandés podría disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta bética en este partido en Mestalla, el primero de los dos en Valencia para un Betis que el sábado se medirá al Levante en el Ciutat de Valencia.

Fecha y horario del Valencia - Betis de la jornada 1 de LaLiga

El duelo entre el Valencia CF y el Real Betis se celebrará este martes día 25 de agosto a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla. La cita será la primera de la semana para los equipos. Los de Corberán volverá a jugar el domingo, en este caso contra el Deportivo de La Coruña en Riazor (19.30 horas), mientras que los de Pellegrini repiten el sábado en Valencia, en el Ciutat de Valencia contra el Levante (17.00 horas).

¿Dónde ver en directo por televisión el Valencia- Betis?

El duelo entre estos dos clásicos de fútbol español será retransmitido será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto mediante el canal DAZN LaLiga TV, sintonizable tanto a través de la propia plataforma de DAZN tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial,

¿Cómo seguir online el Valencia - Betis?

Todo lo que suceda en este choque entre el Valencia y el Betis, en la previa, durante el partido y tras él, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto. Todo podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Además, cuando finalice el choque, ED publicará un resumen de este duelo de la jornada 1 en la máxima categoría nacional y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de tanto de Carlos Corberán, como de Manuel Pellegrini o y del resto de protagonistas.