Con Kochorashvili y Marcao pero sin Juan Iglesias ni Vargas

Los de Luis García Plaza inician la semana de entrenamientos con varias novedades en la sesión y con la vista puesta en el duelo del sábado contra el Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán

Después de dos días de descanso tras vencer al Athletic Club en el Nuevo San Mamés, la plantilla del Sevilla FC ha vuelto este martes al trabajo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la mente puesta en el partido que le enfrenta el sábado al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 horas). La sesión de trabajo dirigida por Luis García Plaza ha contado con los concursos de Giorgi Kochorashvili y Marcao, no así con los de Juan Iglesias ni Rubén Vargas.

El Sevilla tiene en el horizonte buscar su tercera victoria en tres partidos en este arranque de temporada. Una empresa complicada por la entidad del Atlético de Madrid, pero el equipo sevillista llegará cargado de moral tras imponerse al Rayo Vallecano y al Athletic. Con esa idea ha arrancado la semana de entrenamientos del equipo sevillista.

Los nombres propios del entrenamiento del Sevilla

El entrenamiento ha sido el primero de Giorgi Kochorashvili a las órdenes de Luis García Plaza. El georgiano, que este mismo martes será presentado ante los medios de comunicación junto a Robbie Ure, ya se ejercitó en las instalaciones sevillistas este domingo, aunque fue en un día en el que el equipo estaba de descanso y únicamente acompañado de Manu Bueno. El centrocampista apunta a que debe ser un jugador clave para el técnico y ya se entrena con sus compañeros tras haber estado presente en Bilbao dentro de la convocatoria.

También ha estado en la sesión preparatoria Marcao, ausente durante el último mes y medio por un edema. Por contra Juan Iglesias no se ha entrenado por una una contusión en la pierna izquierda. El lateral, tal y como ha explicado el Sevilla, ha estado sometiéndose a tratamiento y queda pendiente de evolución. También ha realizado trabajo individual Rubén Vargas, cuyo futuro está por resolver con el fuerte interés del Olympiacos de firmar al suizo en esta recta final del mercado de verano.

Luis García Plaza recupera a Kike Salas para el sábado

Habrá que esperar para conocer los que llegan disponibles para el partido contra el Atlético de Madrid de este sábado. Al que recupera Luis García Plaza es a Kike Salas, quien no pudo jugar contra el Athletic Club al tener que cumplir un partido de sanción por su expulsión contra el Rayo Vallecano. Salvo sorpresa el canterano figurará en el once que presente en liza el técnico para buscar esa tercera victoria seguida.

Todo también mientras se mueve el mercado con la semana final de una ventana que cerrará el próximo 1 de septiembre. La entidad sevillista tiene varios movimientos por realizar, algunos de ellos en el capítulo de las salidas. Es el caso de Adriá Pedrosa, cuyo futuro podría estar en el Rayo Vallecano, después de los movimientos entre clubes que se están produciendo en las últimas horas.

Lo que suceda con Vargas, la llegada de un nuevo delantero al equipo, o las posibilidades de incorporar a un centrocampista o un central son asuntos pendientes en esta recta final del mercado.