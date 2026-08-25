El Rayo Vallecano reaparece con fuerza por Pedrosa

El lateral izquierdo no entra en los planes del club sevillista y la opción de los vallecanos vuelve a escena después de que se interesaran por el catalán que tiene aún dos años más de contrato

El futuro de Adriá Pedrosa es una de las cuestiones pendientes en la dirección deportiva del Sevilla FC. El lateral izquierdo es uno de los descartes y claro candidato a salir. Después de que desvaneciera la opción del Real Mallorca, a cuyo flanco izquierdo ha llegado el exsevillista Alberto Moreno, el Rayo Vallecano nuevamente aparece en escena como candidato para firmar al catalán. Todo cuando queda justo una semana para que se cierre de manera definitiva el mercado de verano.

El interés del Rayo Vallecano por Pedrosa no es nuevo, aunque por momentos fue una opción parada. Ahora, según el periodista Matteo Moretto, los madrileños han reactivado con fuerza ese deseo por el lateral del Sevilla, que tiene dos años más de contrato con la entidad nervionense pero que no entra en los planes de Luis García Plaza. Los movimientos para esta posibilidad se han dado y hay avances significativos entre las partes.

El Rayo Vallecano maneja distintas opciones para reforzar el lateral izquierdo, por ejemplo la de Álex Moreno, sin embargo la que ha ganado fuerza en las últimas horas es la de Pedrosa. Una posibilidad que al jugador le seduce más que por ejemplo la descartada del Mallorca, ya que quería que su destino siguiera estando en Primera División. El tiempo apremia y las partes quieren encontrar una solución.

La cesión de Pedrosa al Elche y sus números en el Sevilla

Hay que recordar que Pedrosa ya estuvo cedido la temporada pasada en el Elche, club que tenía una opción de compra por el jugador tasada en dos millones de euros. No la hizo efectiva de ahí que el lateral izquierdo tuviera que regresar a la disciplina del Sevilla. Si finalmente se concreta la salida del jugador al Rayo Vallecano, la entidad nervionense liberaría una importante ficha de un futbolista que llegó al Sánchez-Pizjuán en el verano de 2023 sin coste alguno procedente del Espanyol.

Pedrosa no terminó de encontrar su sitio en el Sevilla, en el que jugó durante sus dos primeros años como sevillista. Con todo han sido 75 partidos los que ha disputado con la elástica del conjunto nervionense en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias. El lateral catalán militó en el Elche la pasada campaña en calidad de cedido y fueron 30 encuentros en los que participó anotando un gol y ofreciendo dos asistencias.

Pedrosa, sin hueco en el lateral izquierdo del Sevilla

La configuración de la plantilla del Sevilla no ofrece hueco a Pedrosa en el lateral izquierdo y las preferencias de Luis García Plaza van en otra dirección. Actualmente está apostando por Gabriel Suazo, en un equipo en el que Julio Díaz, llegado del Atlético de Madrid este verano, es alternativa. También Oso, pese a que el entrenador lo ha colocado en posiciones más adelantadas podría actuar ahí, así como Juan Iglesias, quien lo ha hecho en el Getafe aunque como sevillilsta ocupa el lateral derecho. Una situación deportiva que, unida a la alta ficha de Pedrosa, colocan al catalán en la rampa de salida con el Rayo Vallecano como gran candidato a ser el destino del futbolista.