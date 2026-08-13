La buena sintonía entre Sevilla y Rayo Vallecano acelera la salida de Adrià Pedrosa

Ambos clubes negocian una cesión con opción de compra del lateral catalán, que tras jugar a préstamo en el Elche, podría hacerlo ahora en el Rayo ya que no entra en los planes del club de Nervión

A la espera de saber qué pasará con la operación de George Ilenikhena, que cada vez parece más lejana ante el cambio de condiciones en la negociación, y de los refuerzos para el centro del campo, José Ignacio Navarro trabaja al mismo tiempo en seguir buscando una salida para aquellos jugadores que no entran en los planes de Luis García Plaza, que cada vez son menos.

Y todo apunta que el próximo jugador en coger la puerta de salida será Adrià Pedrosa. El lateral izquierdo regresó a final de temporada a la disciplina del Sevilla Fútbol Club tras un año cedido en el Elche Club de Fútbol, y todavía tiene por delante dos años de contrato, hasta el 30 de junio de 2028. La competencia en esa demarcación es muy alta con Oso (qué también puede jugar como extremo) y Suazo, pero es que además el Sevilla se ha hecho con los servicios de Julio Díaz para esa posición también, por lo que la puerta de Pedrosa estaba totalmente cerrada.

Así, el continuo movimiento del mercado de fichajes ha ofrecido una posibilidad al lateral catalán de poder seguir jugando al más alto nivel en el Rayo Vallecano. El cuadro madrileño que ha cerrado la venta de Pep Chavarría al Chelsea por 22 millones de euros, necesita ahora un recambio que garantice rendimiento inmediato y el mejor colocado es Adrià Pedrosa.

El ex del Espanyol, por su parte, sabe que no tiene sitio en el club de Nervión y prioriza jugar por encima de todo, como hizo la pasada temporada en el Elche, donde llegó a disputar 30 partidos firmando un gol y dos asistencias antes de regresar a Sevilla.

Y parece que esta vía sigue avanzando con buena sintonía entre Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano, ya que según apunta el periodista de Marca, Pablo Villa, ambos clubes han acercado posturas en las últimas horas para acelerar la operación y hay bastante optimismo en que se pueda cerrar la negociación, que sería bajo la fórmula una cesión con opción de compra.

Muchas salidas en Nervión

De acabar confirmándose la cesión de Pedrosa al Rayo Vallecano, serían un total de 16 las salidas que habría firmado el Sevilla este verano.Ya se marcharon Nyland, Januzaj, Gudelj, Azpilicueta, Mendy, Maupay, Alexis Sánchez, Akor Adams, Rafa Mir, Nianzou, Juanlu, Sow, Joan Jordán, Alberto Flores, Joan Jordán y Fede Gattoni, pero todavía queda alguno más, como es el caso de Fábio Cardoso. El central portugués llegó el verano pasado y firmó por dos años pero apena ha rascado bola en su primera temporada, ni con Almeyda primero ni con García Plaza después.Y hay otros jugadores que podrían salir en los últimos días de mercado como es Rubén Vargas, si llega una buena oferta, así como las de Ejuke, que se vería con muy buenos ojos, y la de Marcao, que sería poner la guinda a este capítulo, aunque la situación del brasileño es más complicada ya que todavía le quedan dos años de contrato después de aceptar el año pasado el ajuste salarial propuesto por el club nervionense.