Oficial: Fede Gattoni ya es historia en el Sevilla y firma por el Ascoli

El central del Sevilla pone fin a su vinculación con el club de Nervión habiendo jugado tan solo cinco encuentros oficiales con la entidad hispalense; no contaba para la dirección deportiva y se marcha a la Serie B italiana

Ya es oficial, Federico Gattoni deja de pertenecer al Sevilla Fútbol Club y firma por el Ascoli Calcio de la Serie B italiana por una temporada más otra opcional. La entidad hispalense ha anunciado hace escasos minutos el acuerdo para la salida del central argentino, que no entraba en los planes ni del club ni de Luis García Plaza, por lo que así se logra un poco más de espacio salarial para inscribir a más fichajes.

Avanzábamos ayer en ESTADIO Deportivo que el acuerdo estaba ya cerrado y que el futbolista argentino había viajado hasta Ascoli para pasar las pruebas médicas y firmar por el conjunto italiano y en el día de hoy se ha hecho oficial.

El excentral de San Lorenzo de Almagro estaba convencido de firmar por los italianos después del fuerte interés que venía mostrando su director deportivo, Matteo Patti, lo que ha resultado clave en la decisión del ya exsevillista, al que le han promeido que será importante en un proyecto fuerte como el que está empezando el Ascoli con un nuevo dueño y consiguiendo el ascenso a la Serie B.

El último fichaje de Monchi, con apenas protagonismo

El futbolista argentino apenas ha jugado cinco partidos como nervionense desde su fichaje hace ahora tres años, y a falta de uno para acabar su vinculación, se marcha el que fue el último fichaje de Monchi antes de su salida del club. El central llegó al Sevilla en el mercado de verano de 2023 a cambio de 1,4 millones de euros, pero el futbolista de Buenos Aires apenas contó para José Luis Mendilibar.

Seis meses más tarde, en el mercado de enero de 2024 salió cedido rumbo al Anderlecht belga, donde jugó diez partidos y regresó a Sevilla, ya que el préstamo no incluía opción de compra. Sin embargo, el futbolista tampoco entró en los planes de Xavi García Pimienta, entonces nuevo entrenador del Sevilla, y Víctor Orta, director deportivo en aquel momento, logró una cesión a River Plate por año y medio, aunque con el 'Millonario' apenas disputa seis partidos, siendo un habitual suplente en su vuelta a Argentina.

En enero de 2026 finalizó su préstamo en River Plate y regresó a Sevilla, donde Matías Almeyda le hizo hueco en su plantilla, aunque tan solo jugó un partido como nervionense, apenas nueve minutos frente al Alavés.

José Ignacio Navarro logra otra salida

Con la marcha de Fede Gattoni, el Sevilla se ha deshecho este verano de un total de 15 jugadores (Nyland, Januzaj, Gudelj, Azpilicueta, Mendy, Maupay, Alexis Sánchez, Akor Adams, Rafa Mir, Nianzou, Juanlu, Sow, Joan Jordán, Alberto Flores y Gattoni), pero aún faltan algunos más.

Adrià Pedrosa podría ser el siguiente, pues está en el radar del Rayo Vallecano, y a Fábio Cardoso, que tampoco entran en los planes de José Ignacio Navarro, también se le busca destino.

El comunicado del Sevilla FC

El Sevilla FC y el Ascoli 1898 FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Federico Gattoni. El defensa central argentino llegó a Nervión en el verano de 2023 tras acordarse su vinculación en el mes de febrero, permaneciendo cedido hasta entonces en su club de procedencia, el CA San Lorenzo de Almagro.

Gattoni disputó dos encuentros de LALIGA EA SPORTS y dos de la Copa del Rey como nervionense, en los que convirtió un gol, marchándose cedido en las siguientes temporadas al RSC Anderelecht y al River Plate, respectivamente. El Sevilla FC quiere agradecer a Fede Gattoni sus servicios prestados y le desea suerte en esta nueva etapa.