El Betis rompe el acuerdo con el exsevillista Pepe Calderón: el descubridor de Luis Alberto o Alberto Moreno

El club verdiblanco y el secretario técnico hispalense estaban en negociaciones para reforzar la cantera bética pero finalmente no se sumará al proyecto heliopolitano

Cambio de última hora en la cantera del Real Betis. El conjunto heliopolitano había llegado a un acuerdo para sumar a su estructura deportiva de los escalafones inferiores a Pepe Calderón, contrastado scout deportivo con más de 20 años de trayectoria en la elite del fútbol profesional pero finalmente no se embarcará en el proyecto verdiblanco.

No se saben los motivos concretos de la ruptura de este acuerdo con todo estaba pactado en el trasfondo del asunto aparece su pasado sevillista, lo que había despertado bastantes críticas en las redes sociales entre el aficionado verdiblanco.

Pepe Calderón trabajó durante once años en los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club, codo a codo con Pablo Blanco, siendo uno de los ojeadores nervionenses que descubrió para el club nervionense a algunos de sus canteranos más valiosos como son los casos de Alberto Moreno o Luis Alberto entre otros.

Según informa el diario As, Pepe Calderón iba a entrar en el organigrama de cantera del Betis para ser uno de los jefes de captación a nivel nacional, pero finalmente no será así tras romperse las negociaciones. Sí que acabó llegando este verano a la cantera verdiblanca el que fuera ayudante de Víctor Orta en su etapa en el Sevilla Fútbol Club, Alberto Cordero, y cuyo paso por Nervión también generó cierto revuelo por ser reconocido seguidor verdiblanco.Pepe Calderón también tiene el título de director deportivo y a lo largo de su dilatada trayectoria ha pasado por el Sevilla FC, el Málaga CF así como por un par de proyectos tanto en Croacia como en Hungría, perteneciendo ahora al grupo de captación de talentos para Five Eleven Capital.

El descubridor de Alberto Moreno y Luis Alberto

Hace ahora casi 10 años, en una entrevista para ESTADIO Deportivo, Pepe Calderón repasaba su etapa en el Sevilla estando ya en el Málaga, recordando entre otras anécdotas como dio con Alberto Moreno o Luis Alberto. "Los jugadores buenos se ven muy rápido y tienes que ir rápido a por ellos. Son niños que se te meten por los ojos a la primera, son diferentes, tienen desparpajo, con esos futbolistas no hay dudas. Recuerdo cuando fuimos a ver a Alberto Moreno al Cerro por primera vez, que se jugaba todavía a fútbol 11 en alevines. Jugaba de extremo izquierdo, no levantaba dos palmos del suelo, era una bala, tenía un golpeo de balón impresionante para su estatura y tenía un desparpajo enorme. Era el típico listo, con los ojos siempre abiertos que se enteraba de todo y a los diez minutos ya sabíamos que él valía y no había que esperar más", explicaba Calderón.

Sobre el gaditano, recordaba que no dudó sobre su valía ni un segundo: "Cuando fuimos a verlo jugaba en el Xerez Alternativa, cuando todavía el Xerez no tenía los escalafones inferiores organizados. Recuerdo que salí a verlo yo porque estábamos buscando gente nueva para jugar por dentro y fue verle dos controles orientados y cómo levantaba la cabeza... Llegue a Sevilla y le dije a Pablo (Blanco) esto hay que hacerlo".