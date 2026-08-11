LaLiga complica la opción de Fabio Silva por la intromisión de otro rival para el Betis: la Real Sociedad

Muy del gusto de Manu Fajardo para la delantera de Champions, la concurrencia de equipos españoles se endurece con la entrada de la Real Sociedad, dispuesta a avanzar mientras en La Palmera no pierden vista al portugués

Aunque en lo que va de verano han ganado peso otros nombres para la delantera verdiblanca, Manu Fajardo no se olvida de Fábio Silva y permanece atento por si no cuajan otras vías y el Borussia Dortmund se mostrara abierto a una cesión con opción a compra tanto en cuanto su situación en el Signa Iduna Park no parece haber cambiado con respecto al año anterior.

De este modo, a principio de agosto trascendía por medio de fuentes conocedoras de la situación que el Betis continúa interesado en el delantero portugués como una alternativa real para el delantero después de que meses atrás transmitieran a ESTADIO Deportivo que Manu Fajardo y Manuel Pellegrini "adoran" a Fábio Silva.

Lo cierto es que su notable paso por la Liga en las filas de Las Palmas hace dos temporadas cedido por el Wolverhampton dejó huella y provoca que tenga mucho cartel en el fútbol español y que el espigado delantero vea con muy buenos ojos regresar a LaLiga.

Un deseo que nunca ha escondido y para el que no le faltan candidatos, pues sigue creciendo el número de clubes españoles que lo han situado en su agenda y han preguntado por las condiciones.

La Real Sociedad irrumpe con fuerza en la carrera por Fábio Silva

De hecho, a la par que se insistió en el interés del Betis, se filtró que Villarreal y Deportivo de la Coruña comparten intenciones con los heliopolitanos y que barajan su nombre como opción para el ataque. Además, ahora se ha sumado a la puja un nuevo pretendiente español que ya ha movido pieza para su fichaje.

Así las cosas, como apunta el periodista Rudy Galetti y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, la Real Sociedad ha endurecido la carrera por el delantero de 24 años, pues está en su punto de mira y recientemente ha solicitado información actualizada con la intención de avanzar en el fichaje del ariete oriundo de Oporto.

En este sentido, dicha fuente señala que los tres clubes señalados están evaluando actualmente las condiciones que Borussia Dortmund exigiría.

La postura del Borussia Dortmund

Aunque no han trascendido claramente las pretensiones alemanas, los germanos, en principio, priorizan hacer caja con una venta para recuperar buena parte de los 22,5 millones invertidos el pasado verano, si bien no se descarta que en la recta final del mercado accediera a rebajar sus exigencias y estuviera abierto a otras fórmulas, como la cesión con opción de compra, la cual sí interesaría al Betis, obviamente.

De momento, esta posibilidad no parece cercana, pero también es cierto que el acceso a la titularidad lo tiene tan cerrado como el curso pasado, pues Serhou Guirassy continúa en las filas teutonas, al igual que Maximilian Beier, ambos por delante de él la campaña anterior.

Aunque de puertas para afuera no habla abiertamente de la posibilidad de salir, Fábio es consciente de la dificultad de cambiar la situación con los mismos mimbres y es muy probable que cambie de aires este verano. En La Palmera gusta mucho y se mantienen atentos.