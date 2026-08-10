Pellegrini valora positivamente la pretemporada y es realista con Isco y Abde: "Es difícil que lleguen al cien por cien al campeonato"

El técnico bético se muestra satisfecho por la preparación, aunque resta importancia a los resultados, elogia a los fichajes y valora el estado físico de dos de sus puntales de cara al comienzo liguero

Pellegrini se refirió al estado físico de Isco y Abde de cara al inicio liguero.IMAGO

Manuel Pellegrini ha hecho un primer repaso a la pretemporada del Betis ahora que se acerca el comienzo de pretemporada, retrasado en el caso verdiblanco por la participación de Lo Celso en la final del Mundial, y realizó apreciaciones interesantes.

En este sentido, el entrenador verdiblanco valoró con franqueza el estado físico de dos de sus puntales, Isco y Abde, y si estarán preparados para el primer partido del campeonato.

"Es difícil que lleguen al cien por cien cuando sea el campeonato", reconoció en los medios del club antes del partido contra el Bournemouth el 'Ingeniero', que considera distinto el caso de Lo Celso y que resalto la relevancia de empezar con buen pie el curso: "Esos siete u ocho partidos del primer mes son importantes. Al final todo se decide en pocos puntos y son importantes también".

Halaga a Fran García y Facundo Bernal y lamenta la lesión de Diego Conde

Igualmente, destacó la adaptación evidenciada por los fichajes realizados este verano, en referencia a Facundo Bernal y Fran García. "Se han integrado plenamente al equipo. Vinieron por sus características", afirmó Pellegrini, que lamentó y puso plazos a la lesión del también recién llegado Diego Conde: "Desgraciadamente la lesión de Conde es complicada para un portero y no estará con nosotros dos meses".

En cuanto a la pretemporada en sí, resto importancia a los marcadores y la tildó de "muy positiva": "No hay que confiarse en los resultados, porque todos estamos a medio camino".

En este sentido, señaló la trascendencia de medirse a equipos fuertes a medida que se aproxima el inicio de la temporada, cerrando la puesta a punto el próximo sábado contra el Inter de Milán en Bari. "Hemos ido subiendo el nivel de los rivales a medida que nos acercamos al campeonato".

Pellegrini, sobre la posibilidad de nuevos fichajes

Además, el entrenador heliopolitano, abrió la puerta a nuevos fichajes en lo que resta de mercado, sobre todo para posiciones necesitadas como la delantera, prioridad ahora mismo de la dirección deportiva junto a la tarea de hacerle hueco a Dani Ceballos.

"Ya veremos de aquí a que se cierren las inscripciones qué sucede y cómo se conforma el plantel", indicó el míster verdiblanco, que ya cuenta a sus órdenes con todos los mundialistas después de que hoy se haya sumado Lo Celso. Cucho Hernández lo hizo el pasado lunes y tuvo minutos en la segunda parte contra el Bournemouth, anotando el primer gol bético a poco de entrar en el terreno de juego. El sábado será el test definitivo ante el Inter antes de estrenarse contra el Valencia el viernes 21 de agosto en La Cartuja.