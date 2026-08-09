Los dos próximos fichajes del Sevilla tras cerrar a Robbie Ure por menos de lo esperado

Atado el punta escocés por un fijo inferior al apuntado en un principio, José Ignacio Navarro acelera para cerrar dos incorporaciones más antes del comienzo liguero, el medio elegido y el segundo delantero

José Ignacio ha metido la directa en el apartado de fichajes y, tras Julio Díaz y Fran González, trabaja para cerrar y anunciar varias incorporaciones antes del estreno liguero el próximo sábado, contra el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así las cosas, mañana mismo aterrizará en Sevilla el delantero Robbie Ure tras el acuerdo alcanzado con el Sirius para hacerse con sus servicios por un montante menor de lo esperado. Y es que el fijo de la operación ronda los 6,5 millones de euros, muy por debajo de los 9-10 millones que se apuntaban en Suecia cuando trascendieron las negociaciones.

A esta cantidad que hay que sumarle 2,5 millones en variables, un millón de fácil cumplimiento y 1,5 más complicado y que, en caso de consumarlos, significaría que el rendimiento del escocés habrá cubierto con creces la inversión.

El Sevilla pretende cerrar la próxima semana dos refuerzos más

Una vez atado al prolífico delantero, la dirección deportiva pretende, dentro de sus posibilidades, cerrar la semana próxima, antes del inicio liguero, dos incorporaciones más, para el centro del campo y para la delantera.

En el primer apartado, como apuntó ayer ESTADIO Deportivo, el Sevilla ha encarrilado la llegada de Giorgi Kochorashvili y solo restan flecos que deben resolverse en los próximos días una vez que su club, el Sporting Clube, empieza a resolver otros asuntos que había priorizado, como la venta de Ousmane Diamonde, cerrada en las últimas horas con el Nottingham Forest por 40 millones de euros, la de Daniel Bragança y Pedro Gonçalves.

El medio georgiano ha ejercido presión para consumar su fichaje y las dos partes han sentado las bases con una cesión con obligación de compra, sujeta probablemente a objetivos y que rondaría los cinco millones de euros. La operación aún no está cerrada, pero la intención es hacerlo en breve para que también pueda sumarse en vísperas del primer partido de LaLiga.

José Ignacio Navarro, inmerso en la búsqueda del segundo delantero

Además, José Ignacio Navarro también trabaja a destajo para atar al segundo delantero que contempla la hoja de ruta para completar la vanguardia tras la venta al Venezia de Akor Adams y la conclusión de la cesión de Maupay.

En este sentido, la dirección deportiva se enfoca en un perfil distinto, probablemente más experimentado, y que ya no suponga un desembolso importante como el destinado a Ure, la gran apuesta para el Sevilla 26/27. Lo más probable es que la fórmula para este segundo ariete sea la cesión con opción a compra. Navarro tiene varios frentes abiertos, pero, por ahora, no se ha filtrado cuál es la vía más avanzada, como no ocurrió hasta última hora con el atacante escocés.

La dirección deportiva negocia con sigilo y suma discreción

La intención es dotar a García Plaza de todos los argumentos ofensivo lo más pronto posible, a poder ser en la semana que entra, aunque en el fútbol nada es ciencia cierta y dependerá de cómo evolucionen en los días venideros las operaciones puestas en marcha.

Cabe decir que al técnico le gustaría una opción nacional para seguir españolizando el plantel y este verano han surgido dos nombres en esta dirección, Joselu Mato, que llegaría libre, o Fran Navarro, del Sporting de Braga, aunque la lista incluye muchas más opciones y se negocia con sigilo.