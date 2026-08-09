MotoGP 2026 Resultados GP Gran Bretaña | Raúl Fernández gana el Gran Premio de Gran Bretaña, Jorge Martín 2º, Pedro Acosta 5º y Marc Márquez 7º

Retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP , que se disputa en el circuito de Silverstone

MotoGP 2026 GP Gran Bretaña en directo | La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

Jorge Martín consolidó su liderato en el Mundial de MotoGP tras ganar el Sprint con autoridad, dominándolo de principio a fin; las Aprilia marchan bien en este circuito y hoy tratará de repetir

(1/20) Gran salida de Raúl Fernández que se coloca líder y de un Bezzecchi que ha ganado cinco posiciones

(2/20) MArc Márquez se mantiene cuarto, justo por detrás de un jorge Martín que no está teniendo la frescura del día anterior

(12/20) Bezzecchi recupera la tercera plaza y ahora hay una lucha muy bonita entre Acosta y Alex Márquez, que incluso se han tocado

(15/20) Raúl Fernández sigue vuelta a vuelta confirmando su triunfo , ya saca más de cuatro segundos a martín, no se le puedeescapar; por detras, las posiciones de podio están esbilizadas, pero el grupo Bezzecchi, Alex Márquez, Acosya y Marc está muy cerca y habrá lucha final

(18/20) Di Giannantonio adelanta a un Marc Márquez que, de nuevo, le ha tocado sufrir y jugar a la defensiva casi desde el principio

(19/20) Nada va a cambiar en la última vuelta, con Marc como el 'peor' del grupo cabecero y las posiciones de podio copadas, de nuevo, por las Aprilia

Jorge Martín afianza su liderato en el Mundial de MotoGP con el segundo puesto, más aún tras la caída de Ai Ogura, en un fin de semana en el que Marc Márquez ha perdido mucho terreno y han sido sus propios compañeros, especialmente su hermano los que le han 'quitado' puntos

Raúl Fernández : "Estoy muy contento. Hemos logrado cuadrar un fin de semana. Ayer fue frustrante por mi error, pero a veces somos humanos y podemos cometer esos errores"

Ha sido una carrera muy accidentada, con hasta siete pilotos que no han acabado y que, como curiosidad, el comentarista de MotoGP en DAZN, Pol Espargaró, ha sacado dos puntos

Mientras los pilotos suben al podio y celebran su gran carrera, nosotros nos despedimos tras un fin de semana lleno de emociones. Recordemos que luego llega Moto3, que esta semana será la última en disputarse. No volverá el Mundial hasta el último fin de semana del mes, en Motorland . Les dejamos con la clasificación de este Gran Premio y les citamos en la próxima.

El mítico circuito de Silverstone acoge el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP después de todo lo vivido este sábado en la carrera al Sprint, una prueba en la que las Aprilia completaron el podio y en la que la degradación de los neumáticos hizo estragos, especialmente entre los pilotos de Ducati.

Marc Márquez fue el más afectado y sólo pudo rescatar un punto in extremis, mientras que Fabio di Giannantonio cedió dos posiciones en el tramo final de la carrera. La preocupación estaba en saber por qué había ocurrido, ya que en los entrenamientos no se vivió una cosa similar y se temía que hoy, en la carrera larga, se pudiera repetir.

"Me preocupa el hecho porque no nos había pasado en entrenamientos, así que en carrera hay que saber si tengo que mejorar el estilo de pilotaje, ayudarme un poco con la puesta a punto para conservar neumático, tenemos que valorarlo todo... Si no entendemos el porqué, mañana vamos a sufrir mucho", afirmaba el piloto de Cervera tras la prueba.

Jorge Martín, el rival a batir

El sábado, Jorge Martín dominó de principio a fin desde la 'pole' y este domingo volverá a salir primero, escoltado por las Aprilia satélites de Raúl Fernández y de Ai Ogura.

Marc Márquez, por su parte, sale sexto y tendrá que remontar. Lo iba a hacer el sábado, cuando iba cuarto y tenía a tiro las tres primeras posiciones, pero entonces se dio cuenta de cómo tenía las ruedas y se dedicó a sobrevivir y a tratar de aguantar en pista como fuera.

Bezzecchi fue otro de los ganadores del sábado, pues después de todo lo vivido y del dolor que tiene que aguantar, logró entrar tercero en el Sprint. El italiano lloró de emoción tras el logro obtenido.

Habrá que ver cómo evoluciona Alex Márquez desde la séptima posición de la parrilla, ya que está siendo la mejor Ducati en Silverstone. O lo que puede hacer Pedro Acosta, que sale noveno y que en el Sprint acabó sexto.