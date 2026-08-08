Jorge Martín arrasa en el Sprint de Silverstone y los neumáticos hunden a Marc Márquez

El piloto madrileño se impone de principio a fin en la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña, con otras dos Aprilia (Ogura y Bezzecchi) completando el podio; Marc Márquez salvó un punto de milagro tras acabar noveno

Los neumáticos han sido protagonista de una carrera al Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP que se ha llevado Jorge Martín, que consolida su liderato en el Mundial, y en el que Marc Márquez ha sido el que peor parado ha salido.

El piloto de Cervera ha acabado noveno y ha salvado un punto de milagro tras ver cómo su neumático trasero se degradaba desde mitad de la prueba y cedía una tras otra hasta cinco posiciones.

No ha sido al único que le ha ocurrido, ya que hasta los dos primeros clasificados, Jorge Martín y Ai Ogura, han reconocido que lo pasaron mal en las últimas vueltas por el mismo motivo. Sin embargo, han sido las Ducati las que peor lo han llevado y los dos pilotos que apretaron en un principio para estar delante, Marc Márquez y Fabio di Giannantonio, han sido los que más lo han sufrido.

La carrera en sí, más allá de ese detalle que la ha condicionado, apenas ha tenido historia. Jorge Martín ha dominado de principio a fin y Ai Ogura, que salió muy bien y se situó justo detrás, ha podido mantener la posición sin problemas.

Jorge Martín domina de principio a fin

Detrás de ellos ya sí ha habido más movimientos y en casi todos ellos los neumáticos han tenido mucho que ver. De entrada, Raúl Fernández perdió mucho en la salida, cayó a la sexta plaza y todos los que venían detrás ganaron una posición, en el mismo orden que estaban en la parrilla. Di Giannantonio se afianzaba tercero y, tras un toque, Marc Márquez se ponía cuarto tras pasar a Bezzecchi.

Las posiciones se afianzaban con el paso de las vueltas hasta que, mediada la carrera, Marc Márquez empezó a quedarse. Al principio parecía que era por una mejoría de Bezzecchi, pero pronto se vio que era porque tenía el neumático trasero muy marcado y la moto le derrapaba mucho.

Pronto lo aprovechó su hermano para pasarle también, mientras, por detrás, los demás se le acercaban, algo que, en las dos últimas vueltas, significaría una pérdida de posiciones con Acosta, Mir y Morbidelli. Delante, 'Diggia' tenía el mismo problemas y veía cómo Bezzecchi y Alex Márquez le pasaban.

A esas alturas, Jorge Martín, tras encadenar vueltas rápidas, se había ido a más de un segundo de Ogura y se había asegurado un triunfo que, tras completarlo, le hace más líder del Mundial de MotoGP.

Clasificación Sprint GP de Gran Bretaña 2026 de MotoGP

1. J. Martín (Aprilia) 19:49.066

2. A. Ogura (Trackhouse) +1.530

3. M. Bezzecchi (Aprilia) +3.974

4. A. Márquez (Gresini) +6.956

5. F. Di Giannantonio (VR46) +8.651

6. P. Acosta (KTM) +10.745

7. J. Mir (Honda) +10.826

8. F. Morbidelli (VR46) +12.539

9. M. Márquez (Ducati) +13.965

10. D. Moreira (LCR) +13.992

11. B. Binder (KTM) +14.142

12. L. Marini (Honda) +14.344

13. J. Miller (Pramac) +14.540

14. F. Quartararo (Yamaha) +15.213

15. E. Bastianini (Tech3) +16.892

16. A. Rins (Yamaha) +20.194

17. P. Bagnaia (Ducati) +23.722

18. P. Espargaró (Tech3) +24.380

19. A. Fernández (Yamaha) +27.593

20. T. Razgatlioglu (Pramac) +34.332