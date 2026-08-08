'Pole' para Jorge Martín y palo para Marc Márquez en Silverstone

El piloto madrileño sale primero en el Gran Premio de Gran Bretaña de claro dominio de Aprilia; Marc Márquez, que lideró por momentos, se tuvo que conformar con la sexta posición

El líder del Mundial, Jorge Martín, ha regresado con fuerza del parón veraniego y se ha hecho con la 'pole' en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, que se está disputando este fin de semana en Silverstone y donde las Aprilia han sido las dominadoras.

Tras ver la Práctica y los primeros libres, se esperaba ese dominio de la marca italiana, pero a punto ha estado Marc Márquez de aguarles la fiesta. El piloto ilerdense hizo el mejor tiempo en la primera tanda e iba para hacer lo propio en la segunda y pelearle el primer puesto a Martín cuando un problema en el último tramo le dejó sin opciones.

El piloto de Cervera partirá sexto, desde la segunda línea de la parrilla de salida, justo por detrás de un Marco Bezzecchi que lideró por segundos y soñó con hacer la 'pole', pero que finalmente fue cayendo posiciones tras tener que abortar su última vuelta después de que se le volase el alerón trasero.

Junto a Jorge Martín saldrá otro español, un Raúl Fernández que, por segunda vez en la temporada, ha hecho el segundo mejor tiempo. Ai Ogura, actual segundo clasificado en el Mundial de MotoGP, completa esta primera línea de parrilla. Y, en la segunda, Di Giananntonio será la primera Ducati, por delante de su compatriota Bezzecchi y del mayor de los hermanos Márquez.

Marc Márquez dio el primer golpe

La Clasificación fue emocionante y tuvo ausencias llamativas, como un Pecco Bagnaia que no pudo pasar de la Q1, donde sí se hicieron con las plazas disponibles las otras dos Ducati (Morbidelli y Lekuona) que no habían logrado la clasificación directa para la Q2.

La Q2 comenzó con un susto de Marc Márquez, al que le derrapó la rueda trasera y casi se va al suelo. Aunque las Aprilia y, en especial, Raúl Fernández apretaron fueron las Ducati de Alex y Marc las que coparon las primeras posiciones. El piloto de Ducati oficial hizo el mejor tiempo rebajando en medio segundo su mejor tiempo de la Práctica y metiéndose de lleno en la lucha por la 'pole'.

Con un tiempo que podía asegurarle las primeras posiciones y que, de hecho, fue con el que Marc acabó sexto, el reto de las Aprilia era repetir lo hecho el día anterior. Bezzecchi, que había hecho el récord del circuito en la Práctica, fue el primero en quitarle el puesto a Marc Márquez, pero rápidamente se vio sobrepasado por un Raúl Fernández que rebajaba el récord del circuito.

Bezzecchi se descuelga y pierde un alerón

Sin opciones de hacer la vuelta final, Bezzecchi vio cómo también le superaban Ogura y Di Giananntonio. Todo hacía indicar que el tiempo de Raúl Fernández era insuperable. Sin embargo, con el tiempo cumplido, Jorge Martín y Marc Márquez venían con el 'casco en rojo' y hacían peligrar esa primera plaza. El madrileño logró culminar su gran vuelta para arrebatarle la 'pole'. No así el catalán, que tuvo finalmente que conformarse con un sexto lugar que le sabe a poco viendo su velocidad en esta sesión.

Marín logra así la segunda 'pole' de la temporada, aunque Silverstone no es el mejor lugar para que eso garantice algo. Desde los años 80 del siglo pasado, sólo dos pilotos han ganado en este circuito saliendo desde la primera posición, Jorge Lorenzo en 2010 y Marc Márquez en 2014. El propio piloto de Aprilia parece tenerlo asumido. "Ganar será difícil, pero hacer podio sí es realista", señalaba tras su gran vuelta.

Parrilla de salida de MotoGP - GP Gran Bretaña 2026

1. J. Martín (Aprilia) 1:56.160

2. R. Fernández (Trackhouse) +0.021

3. A. Ogura (Trackhouse) +0.189

4. F. Di Giannantonio (VR46) +0.255

5. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.296

6. M. Márquez (Ducati) +0.367

7. A. Márquez (Gresini) +0.379

8. F. Morbidelli (VR46) +0.729

9. P. Acosta (KTM) +0.772

10. I. Lecuona (Gresini) +1.162

11. J. Miller (Pramac) +1.334

12. J. Mir (Honda) +1.883

13. F. Quartararo (Yamaha)

14. D. Moreira (LCR)

15. L. Marini (Honda)

16. P. Bagnaia (Ducati)

17. A. Rins (Yamaha)

18. B. Binder (KTM)

19. E. Bastianini (Tech3)

20. C. Crutchlow (LCR)

21. P. Espargaró (Tech3)

22. T. Razgatlioglu (Pramac)

23. A. Fernández (Yamaha)