Pedro Acosta, piloto de KTM: "Este año voy a intentar sentir que voy muy lento"

El piloto de Mazarrón es optimista para la segunda parte de la temporada, en la que espera no cometer los errores que ha tenido en carreras anteriores

Con todo centrado en los cinco pilotos que están, muy juntos, en la cabeza de la clasificación del Mundial de MotoGP, pocos miran a otro que estuvo arriba en el inicio y que no se ha descolgado lo suficiente como para que no le tengan en cuenta.

Pedro Acosta afronta la segunda parte del Mundial de MotoGP en la séptima posición del campeonato y a 60 puntos del líder Jorge Martín. Con el futuro ya encarrilado por su fichaje por Ducati, el piloto murciano no quiere pensar en lo que viene y sí centrarse en lo que ahora llega. Cuatro meses emocionantes en los que puede pasar de todo... salvo una remontada suya.

"Tendría que ocurrir un milagro", admite cuando le preguntan si se ve para pelear por el título mundial. Acosta llega a Silverstone, donde desde este viernes se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña, con un solo objetivo, dar un paso más con respecto a lo que está viviendo en las últimas carreras y situarse de forma consistente en el Top-5. Eso, para él, sería un triunfo dada la irregularidad que hay entre los diez primeros pilotos del Mundial, que ha propiciado la igualdad en la clasificación que hay a estas alturas.

"De momento solo tenemos que tratar de estar en el top-5. No estamos tan lejos, hay que seguir creyendo y trabajando desde el viernes", asegura el de KTM, cuyo otro objetivo es despedirse de la mejor forma posible de la marca que confió en él y le llevó a la máxima categoría del motociclismo.

Los tres objetivos de Pedro Acosta

"Tenemos que centrarnos en no fastidiarla y a final de año estaremos más cerca de lo que pensamos. Ya sabemos los problemas que hemos tenido, y aún así, no estamos tan lejos. Tenemos que tratar de no cometer errores y centrarnos más que nunca, porque estamos más cerca de lo que podíamos imaginar a principio de año", reitera el Tiburón de Mazarrón.

Pedro Acosta es consciente de que ha podido pelear por más de lo que ha logrado en la primera parte de la temporada, pero que, cuando estaba a punto de lograr algo importante, siempre le ocurría algo. Y que, en muchas ocasiones, se debía a sus propios errores. "La clave es sentir que eres lento cuando vas rápido, siempre cometo errores en los sectores más fluidos. Normalmente siento que voy muy rápido y no llegan los tiempos. Así que este año voy a intentar sentir que voy muy lento", apunta sobre el otro 'objetivo' que se ha marcado.

El tercer objetivo pasa por ganar una carrera con KTM. Ya lo ha hecho en un sprint, pero el domingo se le resiste. "Quedan muchas carreras por delante. Tenemos circuitos muy buenos, Austria, Misano y en Asia, para dar un paso adelante. Pero no podemos olvidar todos los errores y problemas técnicos que hemos tenido. Es el momento de centrarnos en buscar la primera victoria y estar lo más cerca del Top-3 del Mundial, que no estamos tan lejos", confirma.

Acosta, dispuesto a sufrir en Silverstone

Pedro Acosta no nombra Silverstone, simplemente, porque no es uno de sus circuitos favoritos. Por eso, este fin de semana jugará 'a la defensiva' para tratar de sacar lo máximo posible en 'terreno hostil'. "Silverstone no es un circuito donde haya tenido buenos resultados, pero lo disfruto. Lo que más me gusta son los fans, sin duda. Los aficionados son muy buenos y el clima siempre le da un punto de incógnita", señala en referencia a climatología, que puede volver a ser clave.

Fuera de eso, Acosta también tiene claro que va a sufrir. "La del año pasado fue la carrera más dura del calendario, pero luego vienen circuitos que se nos dan mejor. Vamos a intentar seguir vivos hasta que lleguen esos trazados más propicios para nosotros", sentencia el piloto español.