Sheila, madre de Lamine Yamal, zanja el debate sobre sus orígenes: "Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es"

La madre de Lamine Yamal, Sheila Ebana, ha hablado de las raíces de su hijo, su infancia y el esfuerzo que hizo para acompañarle en sus primeros pasos en el fútbol. Nacida en Guinea Ecuatorial, reivindica su vínculo con el país y recuerda una etapa marcada por el trabajo y el sacrificio

Lamine Yamal nació en Cataluña, creció en Rocafonda y se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Pero detrás del futbolista hay una historia familiar marcada por diferentes raíces. Su padre, Mounir Nasraoui, es de origen marroquí, mientras que su madre, Sheila Ebana, nació en Bata, Guinea Ecuatorial.

Precisamente ella ha sido quien ha querido poner voz en varias ocasiones a una cuestión que todavía genera comentarios alrededor del futbolista: sus orígenes. La respuesta de Sheila fue contundente cuando fue preguntada por la relación de su hijo con Guinea Ecuatorial: "Mi hijo es ecuatoguineano y me duele que la gente diga que no lo es". La declaración, recogida por RAC1, refleja el vínculo que la familia mantiene con las raíces maternas de Lamine.

Una identidad marcada por tres lugares

La historia de Lamine está ligada a diferentes territorios. Nació en Cataluña, se crió en Rocafonda y su familia tiene raíces tanto en Marruecos como en Guinea Ecuatorial. El propio Lamine ha elegido representar internacionalmente a España, pero eso no ha significado renunciar a sus raíces familiares. De hecho, el jugador ha hablado en diferentes ocasiones de las costumbres que conserva gracias a su madre.Una de ellas está relacionada con la gastronomía. En una entrevista con GQ, Lamine mostró el plato que Sheila le prepara antes de algunos partidos: arroz con pollo y salsa de cacahuete, una comida que él mismo identificó como típica de Guinea Ecuatorial. Es una pequeña muestra de cómo la cultura de su madre ha seguido presente en la vida del futbolista pese a haber crecido en España.

"Mi primer gran amor"

Sheila no solo ha hablado de las raíces de su hijo. También ha sido una figura fundamental durante su infancia y sus primeros pasos en el fútbol.

Lamine ha recordado en varias ocasiones el esfuerzo que hizo su madre para protegerle de las dificultades que atravesaba la familia. En una entrevista con DAZN, explicó cómo recuerda aquellos años: "Tengo un buen recuerdo de mi infancia. No tuve la mejor infancia del mundo, pero mi madre hacía que no viera nada malo".

El futbolista también quiso poner en valor todo aquello que Sheila hizo por él: "Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque, tan difícil como lo tenía ella, hizo que yo viera todo lo bueno". Para Lamine, su madre fue mucho más que una persona que estuvo a su lado durante su crecimiento. La ha definido como "mi primer gran amor", una expresión que resume la importancia que tiene Sheila en su vida.

Del McDonald's a acompañar sus primeros pasos

La historia de Sheila está también ligada al esfuerzo. Llegó a España siendo adolescente y fue madre de Lamine con 21 años. Tras separarse de Mounir Nasraoui cuando el futbolista todavía era pequeño, permaneció en Cataluña y trabajó durante años en la hostelería.

Uno de los episodios que mejor refleja su implicación en la carrera de su hijo se produjo cuando Lamine comenzó a jugar en el CF La Torreta. Sheila pidió el traslado del McDonald's de Mataró al de Granollers para poder estar más cerca del pequeño y acompañar su desarrollo. Lamine ha contado incluso cómo era la rutina de aquellos años: "Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar".

También recuerda que, pese a las dificultades económicas, su madre intentaba que él disfrutara de una infancia feliz: "Mi madre trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró una PlayStation". Y añadió una frase que resume la dimensión de aquel esfuerzo: "Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño".