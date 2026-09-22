Lamine Yamal, jugador del Barcelona, tajante sobre el Balón de Oro: "Es mi argumento más fuerte"

El jugador español, en el adelanto de una entrevista concedida a L'Equipe, apostó por su candidatura para ganar el premio a mejor jugador del año 2026 el próximo 26 de octubre en una gala que se celebrará en París. "Premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, a aquel a lque disfrutas viendo jugar", afirmó

En pleno parón de selecciones, sin fútbol en LaLiga EA Sports, con el Barcelona como un tiro y el Real Madrid en horas bajas, las 'discusiones' en torno al nuevo Balón de Oro están cada vez más al alza. Uno de los candidatos a hacerse con el galardón que otorgará la revista France Football el próximo 26 de octubre, Lamine Yamal, ha hablado para el diario galo L'Equipe.

En el adelanto de una entrevista que se publicará completa en la tarde de este miércoles, el jugador del Barcelona ha hablado con claridad sobre su candidatura a ganar el Balón de Oro en la gala del próximo 26 de octubre en París y donde decidirán el ilustre galardón diferentes nombres relacionados con el fútbol como entrenadores, jugadores o periodistas deportivas de todo el mundo.

Lamine Yamal deja clara su candidatura al Balón de Oro

Lamine Yamal se colocó como el máximo favorito para ganar el Balón de Oro alegando que este galardón se otorga a ese jugador que hace disfrutar, un protagonista con el balón por el que la gente paga una entrada solo para verlo a él: "El Balón de Oro, como usted dice, es el trofeo que premia al mejor jugador del año, al jugador diferente, a aquel al que disfrutas viendo jugar, hasta el punto de ver un partido únicamente por él. Creo que eso es un jugador diferente".

Quizás sabiendo Lamine Yamal que en el apartado goleador no puede competir con otro de los grandes favoritos, Mbappé, el propio jugador del Barcelona dejó claro que el Balón de Oro no tiene nada que ver con marcar más o menos goles y además hizo referencia a ganadores anteriores como Messi o Ronaldinho: "No tiene nada que ver con el número de goles que marque ni con ninguna otra cosa. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en (Lionel) Messi, en Ronaldinho, en jugadores como ellos, que son diferentes y que te hacen sonreír cuando los ves jugar".

Los argumentos de Lamnine Yamal, jugador del Barcelona

Lamine Yamal también aprovechó para hablar de sus argumentos: "Creo que todos los que ven fútbol saben cuáles son mis argumentos. Entro al campo, disfruto, juego bien y como quiero jugar". Volviendo nuevamente sobre su manera de jugar, Lamine Yamal también recordó que con el Barcelona ha ganado títulos, al igual que con la Selección española, con la que cosechó el Mundial el pasado mes de julio: "Por suerte, también he podido ganar muchos títulos con el Barça y también he podido conquistar el título más importante, el Mundial, con mi selección. Pero, más allá de eso, creo que mi manera de jugar es mi argumento más fuerte, es lo que me hace diferente".

Lamine Yamal en el último partido del Barcelona ante el Sevilla

Lamine Yamal hace ganar al Barcelona

Por último, en el adelanto del diario francés citado anteriormente, Lamine Yamal se autodefinía como "buen candidato" ya que con su fútbol hace ganar a su equipo: "Creo que eso me convierte en un buen candidato. Al final, es algo muy importante porque, más allá de ser un buen jugador, creo que el mejor jugador siempre hace ganar a su equipo. Cuando tu equipo gana, todo el mundo sale más reforzado, todo el mundo brilla más. Y, gracias a Dios, con la selección llevamos un año ganando. Con el Barça también ganamos. Estamos muy felices y queremos seguir ganando. A nivel personal, estoy muy contento".