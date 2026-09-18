Baena no duda con el Balón de Oro: "Lamine es el mejor jugador del mundo"

Álex Baena se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal al hablar de sus favoritos para el Balón de Oro. El centrocampista del Atlético lo colocó primero por delante de Rodri y Messi y confesó que por él se sienta a ver un partido de Barcelona: "Eso solo me ha pasado con Messi"

Álex Baena vuelve a dejar claro que Lamine Yamal ocupa un lugar especial entre sus futbolistas favoritos. El centrocampista del Atlético de Madrid fue preguntado por sus candidatos al Balón de Oro y no necesitó demasiado tiempo para responder. Su elección tuvo un marcado acento azulgrana, con el extremo del Barcelona en lo más alto de su lista. "Yo lo tengo muy claro. Mi top 3 serían Lamine, Rodri y Messi", explicó Baena al ser preguntado por sus preferencias para el prestigioso galardón.

No es la primera vez que el internacional español muestra públicamente su admiración por el Barcelona. En 2024, cuando todavía defendía la camiseta del Villarreal, ya reconoció que jugar en el conjunto azulgrana era uno de sus grandes sueños y llegó a definir al Barça como "el mejor equipo del mundo".

Lamine, por encima de todos

En esta ocasión, Baena fue todavía más claro al hablar de Lamine. Para el futbolista del Atlético, el joven extremo azulgrana está actualmente en lo más alto del fútbol mundial. "Al final, para mí, Lamine es el mejor jugador del mundo", afirmó. Una opinión que no nace únicamente de lo que ve durante los partidos. Baena coincidió con Lamine durante los entrenamientos de la selección española este verano y quedó especialmente sorprendido por lo que es capaz de hacer el jugador del Barcelona. "Son cosas que no ves hacer a ningún compañero de profesión", explicó.

Su admiración llega hasta el punto de reconocer que sigue determinados partidos principalmente para ver jugar al extremo. Y ahí aparece una comparación de enorme peso: Leo Messi. "Creo que es de los pocos jugadores que veo los partidos para verlo a él solamente. Eso solo me ha pasado con Messi", explicó.

El centrocampista rojiblanco fue incluso más allá al hablar del Barcelona: "Yo veo el Barça por él, por un par más, pero si no juega él, pues es muy difícil que lo vea". Unas declaraciones que vuelven a evidenciar la admiración que Baena siente por el conjunto catalán y, especialmente, por el futbolista que considera el número uno del mundo.

También habla de Julián Álvarez

Baena también fue preguntado por Julián Álvarez, compañero suyo en el Atlético de Madrid, y por cómo está afrontando los últimos meses después de un periodo complicado en el plano personal. El centrocampista aseguró que ya percibe al argentino mucho mejor anímicamente y destacó el papel que ha desempeñado el vestuario rojiblanco para acompañarlo durante este proceso. "Nosotros le hemos intentado ayudar todo lo posible, siempre entendiéndolo", señaló.

Baena considera que el delantero ya ha recuperado buena parte de su alegría y mira al futuro con optimismo. "Ahora está muy bien, con ganas de este fin de año y de ayudarnos lo máximo posible. Cada día está sonriendo mucho más con los compañeros, que al final es lo más importante", concluyó.