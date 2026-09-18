Leyenda del Atlético de Madrid estalla con Julián Álvarez: "Se equivocó, ahora tendrá que apechugar"

Diego Godín, que defendió la camiseta del Atlético de Madrid desde 2010 hasta 2019, ha admitido el problema que acompaña desde el arranque de temporada a Julián Álvarez: "El enfado de la afición es normal"

Julián Álvarez está siendo uno de los nombres propios en este arranque de temporada en el Atlético de Madrid. Su deseo de salir del conjunto colchonero y firmar por el Barcelona le ha costado un problema en el conjunto de Simeone, como es el hecho de recibir una sonora pitada del Metropolitano en el primer partido del curso. Por ello, Diego Godín, leyenda del equipo rojiblanco, se ha pronunciado para analizar el problema en profundidad.

Además, Julián Álvarez lleva cuatro partidos sin minutos en el Atlético de Madrid, quedándose fuera de la convocatoria. El argentino fue baja en el encuentro de la primera jornada de LaLiga, ante el Málaga. De la misma manera, Simeone no contó con su figura para los choques contra el Sevilla, Real Sociedad y, por último, Osasuna. No obstante, el ex del Manchester City podría regresar este domingo para medirse al Real Madrid.

En duda con el comienzo de temporada de Julián Álvarez

Julián Álvarez no ha empezado con las mejores sensaciones en la que es su tercera temporada en el Atlético de Madrid. El argentino está sufriendo problemas musculares que le están impidiendo tener continuidad. El delantero viene de jugar los 90 minutos en el encuentro contra el Liverpool, donde dio la asistencia para el gol de Marcos Llorente. Desde entonces, el atacante no se ha vuelto de vestir de corto con el conjunto colchonero.

Por ello, una leyenda del Atlético de Madrid como Diego Godín ha explicado, en Onda Cero, la situación de Julián Álvarez: "No sé si Julián Ávarez va a recomponer la relación. A Antoine (Griezmann) le costó muchísimo y a Julián veremos... El tiempo dirá, pero lo que está claro es que la gente va a esperar de él que cómo mínimo se deje todo en el campo cuando le toque jugar".

Diego Godín: "Todos entendemos que Julián Álvarez que se quiera ir, pero cómo te vas"

Además, Diego Godín comentó que "Julián Alvarez es un grandísimo jugador. Debe ser un gran chico, pero creo que se equivocó… El enfado de la afición es normal. Todos entendemos que se quiera ir, pero cómo te vas, cómo son las formas. Creo que todos estamos de acuerdo en que se equivocó. Ahora tendrá que apechugar y si quiere recomponer la relación tener buenos gestos con la afición".

Por otro lado, el que fuera jugador del Atlético de Madrid valoró uno de los fichajes del conjunto colchonero en el pasado verano, como ha sido el 'Cuti' Romero: "Es un jugador que ves y piensas que puede caer bien en el Atlético de Madrid. La jerarquía, la tranquilidad con la que juega, la personalidad... Parece que lleva aquí muchos años, estoy seguro de que lo va a hacer bien".

Diego Godín recuerda una anécdota con Giuliano Simeone: "Le hacíamos llorar"

Diego Godín quiso recordar una anécdota cuando estaba en el Atlético de Madrid con Giuliano Simeone como protagonista: "A Giuliano Simeone le hacíamos llorar en el vestuario y ahora es un hombre. Giuliano venía y al vestuario y Diego Costa lo tiraba dentro del jacuzzi, lo metía en la bañera de frío. Un desastre.... Si iba llorando "papá, papá me pegaron". Y el Cholo le día "pero a ti gusta". Y él volvía, era un kamikaze".

Por su parte, Giuliano Simeone está siendo una pieza clave en el Atlético de Madrid. El extremo ha tenido minutos en todos los partidos del conjunto de Simeone esta temporada, viendo puerta además ante el Villarreal y Real Sociedad, y una asistencia. Por ello, la situación del argentino es muy diferente que la de su compatriota, Julián Álvarez, que viene de tener una buena noticia, podría estar este domingo en el Metropolitano.