Marc Márquez, Jorge Martín y Bezzecchi, lesionados antes del Gran Premio de Austria

El certamen que se celebra en el Red Bull Ring ha comenzado con los tres primeros pilotos de clasificación general del Mundial confirmando que sufren dolencias que les impide rendir al cien por cien

Cinco días después de que Marc Márquez culminara una remontada de libro en San Marino, MotoGP vuelve a rugir, pero lo hace pendiente de tres lesiones, las que sufren sus tres primeros pilotos de la clasificación general.

El primero en enseñar sus secuelas fue el propio piloto catalán, quien desató un revuelo con la última foto que publicó en redes sociales del estado de su hombro derecho. Posteriormente, incluso su médico personal, desveló que el ilerdense tiene un 50% de movilidad aproximadamente de ese brazo después de tantas operaciones a las que se ha sometido en la misma zona.

Posteriormente, una vez finalizada la carrera en el trazado de Misano, fue Jorge Martín, hasta entonces líder en solitario del campeonato, quien manifestaba que sufría el famoso síndrome compartimental y que dicha lesión no la había tenido hasta ahora. Los adelantamientos continuos que sufrió cuando iba líder de la carrera lo ponían claramente de manifiesta dicho dolencia.

El madrileño ha intentado ahora restarle importante durante la previa, pero en mente ya tiene tanto él como su equipo pasar por 'boxes' para reparar dicho dolor: "En la última carrera tuve ese problema con el antebrazo, pero creo que me he recuperado bastante bien y me voy a centrar en hacer lo mejor posible mi trabajo. Si vuelve a ocurrir tendré que adoptar alguna decisión".

"Intentaré volcarme todo el fin de semana en hacer lo posible en mi trabajo, en hacer que la moto funcione de la mejor manera posible y acercarnos a Marc, que por ahora se está viendo que está muy fuerte", ha recalcado Jorge Martín.

Y, por último, Marco Bezzecchi, quien no ha querido ser menos que ellos y también ha dejado claro que él tampoco está al cien por cien. El italiano se cayó en Misano y ahora busca la redención este fin de semana en el certamen austriaco para intentar recortar parte de los 33 puntos que le separan de los dos pilotos españoles.

"La rodilla no está del todo bien, pero no es por la caída de Misano. Es porque todavía está en proceso de recuperación. Así que se siente un poco mejor cada día. Esperaba estar mejor un poco más rápido, pero es lo que hay, así que no me puedo quejar", puntualizó.

"Veo el fin de semana como siempre. Tengo muchas ganas de subirme a la moto, de empezar a rodar. Como siempre, no llego con expectativas particulares. Simplemente intento empezar desde un punto cero. Eso es lo que intentaré hacer, empezar de la mejor manera posible. El año pasado fue positivo, así que intentaremos ser rápidos de nuevo", manifestó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

Por último, explicó su caída en Misano en la primera vuelta cinco días después: "Analicé todo, los datos y demás, obviamente a partir de mi error. Intenté entender qué hice mal, en todos los aspectos. Y lo entendí, aunque en cierto modo ya lo había entendido sin mirar los datos. Mirar la telemetría es doloroso, pero te da la oportunidad de entenderlo todo en detalle. Y eso es todo. Al final, sacamos lo positivo del fin de semana. Hubo muchas cosas positivas, empezando por la velocidad, pero también por la consistencia durante la sprint. Obviamente fue un poco triste por el final, pero tenemos otra oportunidad este fin de semana".

Marco Bezzechi cree que todavía hay Mundial

Cuestionado por la diferencia que le separa de Márquez y Martín, el piloto de Aprilia considera que todavía tiene opciones de ganar la corona este año. Se lo preguntaron cuestionándole sobre si ahora empezaba un nuevo campeonato. Y su respuesta fue la siguiente: "¡Dios mío, no! ¿Empezamos otra vez? Es una gran diferencia, pero tampoco es una locura. Ahora, con el formato que tenemos, la posibilidad de ganar o perder puntos es un poco mayor".

Marc Márquez, ante uno de sus circuitos menos fetiche

Hablar de que a Marc Márquez se le da mal un circuito es algo arriesgado, pero sí que es cierto que, con estadísticas en la mano, el Red Bull Ring no es uno de los trazados que le han dado más laurel al piloto catalán.

Pero, sin ir más lejos, la única victoria que tiene en él la consiguió el año pasado, por lo que las expectativas que tiene el nonacampeón del mundo son altas: "El año pasado disfruté muchísimo aquí, aunque también disfruté en muchos otros circuitos, pero veremos si este fin de semana empezamos bien desde los primeros libres y hacemos crecer nuestro ritmo para lograr un buen rendimiento tanto en la sprint como en la carrera principal".

Y por si alguien tenía duda de su planteamiento, el de Cervera lo deja claro: "Es el momento de disfrutar. Estoy atravesando una buena etapa y es verdad que cada carrera es diferente. Pero ahora mismo estoy empezando a disfrutar y eso es lo más importante para mí. Paso a paso y carrera a carrera, voy encontrando la manera de adaptar mi estilo de pilotaje a lo que necesita la moto".