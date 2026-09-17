Marc Márquez sentencia sobre el Mundial de MotoGP: "Lo decía antes y no puedo cambiar ahora el discurso"

El piloto de Ducati Corse llega como favorito a Austria después de haber arrasado en Motorland y Misano

Marc Márquez llega, por primera vez en la presente temporada, como líder a un gran premio y no sólo como favorito. El piloto de Cervera, tras una remontada espectacular en las siete últimas carreras, afronta el tramo final de la temporada con todos los focos puestos sobre él y con sus principales rivales nerviosos.

Jorge Martín, con el que está empatado, tiene problemas en un brazo y podría tener que pasar por el quirófano. Marco Bezzecchi, líder destacado en el arranque del campeonato, sigue cometiendo errores y ha perdido muchos puntos en los dos últimos meses por sus caídas. Ogura vuelve, pero ya está muy lejos para ser tenido en cuenta si no fallan los de delante... El campeonato del mundo parece cosa de tres y ahí, Marc Márquez es el que más experiencia acumula.

"Me siento bien, cómodo, con confianza y, bueno, lógicamente atento, extra atento a todo lo que pueda pasar, porque se ha visto que cada entreno es un mundo", indica en su llegada a Austria, a un circuito donde históricamente han dominado las Ducati y sufrido las Aprilia. Y en el que, tras lo visto en Motorland y Misano, él es el máximo favorito.

"Llegamos de un fin de semana perfecto. La victoria en Misano me ha dado una gran confianza, también gracias al cariño de los muchísimos aficionados de Ducati. Aquí en Austria fui competitivo el año pasado y debemos aprovechar al máximo este momento positivo junto a todo el equipo, continuando la lucha con los mejores", afirmaba el de Cervera antes de aterrizar en el circuito de Spielberg.

Marc Márquez señala a sus rivales

Marc Márquez asume que, tras lo vivido recientemente, él es el favorito, pero avisa que todo sigue muy abierto. "Lo decía antes y no puedo cambiar ahora el discurso: el líder es el favorito para el título. Antes era Martín, ahora estamos nosotros -está igualado con el madrileño-, pero intentaremos gestionar esta oportunidad que se nos ha presentado lo mejor posible", señala el ilerdense, que tiene claro quienes son sus principales rivales: "Parece que las dos Aprilias serán los rivales a batir de aquí a final de año".

El líder de Ducati Corse tiene claro que la clave es llegar fresco a esta parte de la temporada, ya que llegan semanas dobles de competición, en las que no hay descanso y, tras Austria, Asia toma el relevo. Fallar en una carrera o tener una caída puede resultar fatal a estas alturas. "Ahora mismo te tienes que sentir fresco, sobre todo mentalmente, porque hemos entrado justo en Misano, empezamos la peor etapa para un piloto del año, que son muchas carreras seguidas", añade sobre el hecho de que, tras Austria, MotoGP da el salto a Japón la primera semana de octubre y, tras él, llegan Indonesia, Australia, Malasia...

Álex Márquez apuesta por Jorge Martín

Si Marc Márquez tiene claro la presión que debe asumir y como debe afrontar los dos próximos meses de competición. Y también tiene claros sus rivales. Su hermano, Álex Márquez, avisa sobre Jorge Martín, que tiene problemas, pero del que cree que no ha dicho su última palabra.

“Me hace gracia que todo el mundo habla de Marc y Bezzecchi, y nadie habla de Martín. Es algo que se me escapa a mí, porque todo el mundo señala el pique Marc-Bezzecchi, pero Jorge va líder con Marc, va líder Marc por victorias, pero van empatados... Entonces se le ha puesto ahora mismo de cara a Marc y a Martín, que tienen 33 puntos de ventaja sobre Bezzecchi”, avisa sobre una lucha por el Mundial de MotoGP en la que el italiano ha quedado algo descolgado.

Alex va más allá y señala que es Bezzecchi el que está obligado a arriesgar. “Es Marco que tiene la presión de recuperar cada Gran Premio para intentar llegar adelante. Yo creo que Martín merece más mención, más, no respeto, porque lo respeta todo el mundo, pero más mención sí. Porque está ahí sin hacer mucho ruido, pero tiene los mismos puntos que Marc", añade el ilerdense, quien cree que hasta Pedro Acosta puede aún optar al Mundial.

El piloto de Gresini Racing avisa que puede haber emoción hasta el final. "Va a estar muy abierto. Yo creo que puede perfectamente llegar vivo a Valencia", avisa. Al tiempo que apuesta por Martín como principal rival de su hermano. Y se remite a la historia. “Este año hemos visto de golpe a Marc mismo ganar tres carreras y luego sufrir en Assen o Silverstone. Es ahí donde hay que surfear esas olas, como está haciendo Martín. Jorge Martín, en términos de velocidad, está por debajo de Marc y de Bezzecchi. Pero así es como ganó el título. Hay que saber hacerlo, no ponerte nervioso”, explica.