El refugio de Ez Abde en Marruecos: la emotiva historia tras la polémica por la camiseta de Ceuta, sus orígenes humildes viendo vídeos de Neymar y su confesión sobre Sevilla

El extremo ha respondido con firmeza a la polémica forjado por un origen nómada en el que nadie le regaló nada, con su cuna en Beni Mellal, su crecimiento en el barrio de El Carrús, donde empezó su carrera bajo 'prohibiciones' , asentamiento en la capital hispalense: "Me encanta"

Ez Abde se ha ganado a pulso su carrera y ha respondido con firmeza a la última polémica.IMAGO

Ez Abde se ha enfrentado en los últimos días a una situación compleja y desagradable a raíz de que saltara al césped de La Cerámica con una camiseta en apoyo al pueblo ceutí en conformidad con la iniciativa puesta en marcha por el Villarreal y por el Betis por la grave situación migratoria.

Lucir el lema 'Todos somos Caballas' como gesto solidario desató una oleada de ataques en redes sociales: mensajes amenazantes en Instagram -"Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida", acusaciones de traición a la patria y calificativos como "cobarde".

El extremo reaccionó de inmediato borrando la imagen en la que se habían vertido los comentarios y respondió horas después con un comunicado firme: el gesto era estrictamente social, sin intencionalidad política y sin desprecio hacia Marruecos. "No es una disculpa ante nadie", afirmó Abde, que recibió el apoyo del marroquí Youssef Tensamani, que denunció el acoso como un despropósito injusto contra un futbolista comprometido con su selección.

No obstante, la presión no hizo mella. Y para entender por qué, hay que conocer de dónde viene Abde. Porque cuando el exterior se convierte en tormenta, él tiene un refugio muy concreto en los orígenes de su historia.

Beni Mellal: entre el Atlas y Tadla

Beni Mellal, capital de la región Beni Mellal-Jenifra y su lugar de cuna, se asienta en el centro de Marruecos entre los relieves del Medio Atlas y la llanura agrícola de Tadla. Un entorno de montaña, patrimonio histórico y agua que actúa como ancla identitaria para quienes crecieron allí aunque ya no vivan entre sus calles.

El símbolo más emblemático de la ciudad es Aïn Asserdoun, un manantial natural cuyos jardines atraen a numerosos visitantes. El topónimo une el árabe aïn (fuente) con el amazigh aserdoun (mulo), en referencia a la leyenda local sobre el animal que descubrió el manantial.

Sobre las alturas que lo contemplan se alza la Kasbah de Aïn Asserdoun, una fortaleza edificada por el sultán Moulay Ismaïl a finales del siglo XVII durante la dinastía alauita. La medina amurallada, también obra de Moulay Ismaïl en 1688, y el minarete almorávide del barrio de Soumâa completan un paisaje histórico que convierte a Beni Mellal en algo más que un punto geográfico: es la raíz que Abde lleva consigo.

De Beni Mellal a El Carrús: la infancia que forjó al futbolista

Con apenas cuatro años, Abde dejó Beni Mellal con su padre y sus hermanos mayores rumbo a España. La familia se instaló en el barrio de El Carrús, en Elche, un enclave multicultural y trabajador donde creció con el balón pegado al pie. Estudió en el IES Joanot Martorell y pasaba las tardes jugando en los parques, aunque los vecinos le recordaban con frecuencia que el fútbol en la calle no estaba permitido.

En un locutorio bajo su domicilio, el joven marroquí devoraba vídeos de Neymar en internet para imitar sus regates y moldear un estilo callejero, descarado y propio. Sus primeros pasos federados llegaron en la Peña Ilicitana El Raval CF y el Promesas Carrús, donde sus entrenadores vislumbraron un potencial que les llevó a animarle a apostar en serio por el fútbol. Aquel barrio de Elche también fue un refugio, pero de otro tipo: el lugar donde aprendió a competir.

"He encontrado un hogar aquí en Sevilla"

Su evolución le abrió la cantera del Hércules CF y, después, las puertas del FC Barcelona. Cedido en el CA Osasuna, fue pieza clave en la carrera hacia la final de la Copa del Rey con goles decisivos ante el Sevilla FC y el Athletic Club. En el Mundial de Catar 2022, formó parte de la Selección de Marruecos que alcanzó las semifinales en una de las mayores gestas de la historia del fútbol africano.

Pero su refugio definitivo lo encontró en Sevilla. En declaraciones a Mundo Deportivo, Abde apunta que la ciudad se ha convertido en su verdadero hogar: "Cuando vine aquí sí que era un poco más joven, no tenía las ideas claras y ahora la verdad que con los minutos y los partidos en las piernas, me voy haciendo mejor futbolista". Y añade algo que va más allá del rendimiento deportivo: "Yo creo que he encontrado un hogar aquí en Sevilla. Me encanta Sevilla, el clima, la afición del Betis... Ya lo dije el otro día, somos los locos de la cabeza".

La comparación con su país lo dice todo: "Siempre se lo comento a mis hermanos o a mis amigos. Les digo que no hay ninguna afición en España como la del Betis y me recuerda un poco a la de la Selección Marroquí, que también es una locura". Beni Mellal como raíz, El Carrús como forja, Sevilla como hogar. El refugio de Ez Abde tiene tres direcciones.