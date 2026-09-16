Alineaciones Betis - Getafe: alineaciones probables del Real Betis y del Getafe CF en la jornada 6 de LaLiga EA Sports

Mientras Pellegrini cuenta sólo con dos bajas y dispone de recursos de sobra para hacer rotaciones, Bordalás se queja de que en estas cinco jornadas ha tenido que sobrecargar ya a su columna vertebral por la falta de efectivos

LaLiga afronta una semana con tres jornadas que en el caso del Real Betis se suma al estreno en la UEFA Champions League para ofrecer un agotador balance de seis encuentros en 22 días, contando ya con el duelo de este jueves ante el Getafe CF en el Estadio La Cartuja y con la visita del próximo domingo al RC Deportivo de La Coruña, previas a un largo parón de selecciones.

En este exigente contexto, Manuel Pellegrini está obligado a dosificar sus piezas; aunque igualmente también se esperan rotaciones por parte como José Bordalás. A pesar de que los azulones no arrancan la Conference League hasta mediados de octubre, su entrenador ya se ha quejado de falta de efectivos justo antes de viajar a Sevilla para el encuentro correspondiente a la jornada 6 en Primera división. El Betis arrancó la sesión intersemanal tercero, con un brillante parcial de 12 puntos de 15 -más la victoria en Lille-. Por su parte, el Getafe ha empezado desde la mitad baja de la clasificación, con cinco puntos de 15.

El once del Betis: Álvaro Valles y 10 más

Pellegrini cuenta con toda su plantilla a excepción de Aitor Ruibal, que espera volver después del parón, y de Diego Llorente, a quien se le ha juntado todo: a la lógica incomodidad de tener que ejercitarse con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió ante el Real Madrid se han unido unas molestias musculares que le dejan fuera de la lista de convocados. El contratiempo con el madrileño dificulta las opciones de relevar a los centrales -Marc Bartra y Natan de Souza están a buen nivel- en una alineación que se presume muy refrescada y en la que la única certeza es que jugarán Álvaro Valles y 10 más.

Junto al indesbancable meta, en un sensacional momento de forma, pueden calificarse como altamente probable el regreso al once de jugadores importantes que descansaron de inicio ante el Villarreal, como Facundo Bernal, Antony dos Santos o Troy Parrott; y como bastante factible el relevo en los laterales, con la ansiada oportunidad para Ángel Ortiz y la entrada de Junior Firpo.

Más remotas -a tenor de las palabras del chileno- se antoja la posibilidad de presenciar la primera titularidad de Dani Ceballos tras sus buenos minutos en La Cerámica o del también reaparecido Giovani Lo Celso, lo que le podría dejar vía libre a Álvaro Fidalgo. De las sensaciones en la progresiva vuelta de Ez Abde depende la incógnita con Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa levanta con fuerza la mano para favorecer ese descanso a jugadores como Isco Alarcón, Marc Roca, Héctor Bellerín, Fran García... e incluso los incansables Pablo Fornals o Natan -Valentín Gómez también espera su oportunidad-.

El once del Getafe: Los 9 de siempre y dos más

El contexto de Bordalás es bastante más apretado. "El Betis podría hacer dos equipos y no sabríamos cuál es el titular y cuál es el suplente. Nosotros...", así de rotundo se mostró el entrenador del Getafe CF en rueda de prensa en la que ha recordado que le falta fondo de armario al ser preguntado por un dato muy elocuente.

Hay siete jugadores que superan el 80 por ciento de los minutos de juego en estas cinco jornadas: David Soria, en la portería; Djené y Mojica, en la defensa; Mangala y Ramón Terrats en el centro del campo; y Martin Satriano y Enes Ünal, arriba. A este grupo cabe añadir a Zaid Romero, intocable hasta que se perdió la última jornada por sanción; e incluso al exsevillista Nemanja Gudelj, titularísimo al poco de llegar. Con eso ya queda dibujado el once.

El regreso del argentino, además, permite a Bordalás recomponer una defensa de cinco en la que habrá que ver si es Boselli o Djené el central que cae a la derecha. Y es que, además de las ya conocidas lesiones de Uche, Juanmi Jiménez y Kiko Femenía, Andrés García y Abdel Abqar han arrastrado molestias que prácticamente no les han dejado trabajar con el grupo en toda la semana.

Alineaciones probables en el Betis - Getafe

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Junior; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Deossa, Abde; y Parrott.

Getafe CF: David Soria; Boselli, Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Terrats, Mangala, Mario Martín; Satriano y Enes Ünal.