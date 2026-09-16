Rafael Louzán confirma el acuerdo con Luis de la Fuente

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desvelado lo que era un secreto a voces. Que existe un entendimiento para que el seleccionador, que se acaba de proclamar campeón del mundo, siga en su cargo más allá del verano de 2028

Luis de la Fuente seguirá siendo entrenador de la Selección Española más allá del año 2028 que hasta cuando tiene firmado de momento. Y decimos de momento porque Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha confirmado lo que era un secreto a voces: que hay un principio de acuerdo entre las partes para que el de Haro continúe al frente del combinado nacional con el que recientemente se ha proclamado campeón en el Mundial 2026, haciendo que España sume su segunda estrella.

Rafael Louzán confirma que la renovación de Luis de la Fuente es cuestión de tiempo

La continuidad de Luis de la Fuente como entrenador de la Selección Española era bien sencilla. El técnico quería seguir porque se sentía feliz y cómodo con su trabajo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está encantada con la labor del riojano. Se han sentado las partes y el principio de acuerdo existe ya a tenor de las palabras del presidente Rafael Louzán. "Estamos rematando el acuerdo para que esté con nosotros unos cuantos años más".

En la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene pocas dudas que la continuidad de Luis de la Fuente es lo mejor que le puede pasar al proyecto deportivo y van a seguir confiando en un técnico que está llevando al combinado español a tener algunos de los mejores resultados de su historia, similares a los logrados durante el ciclo 2008 - 2012. "Tenemos al mejor seleccionador de la historia, le avalan los resultados", ha esgrimido Rafael Louzán.

En principio, Luis de la Fuente va a renovar como seleccionador de España hasta el verano de 2030 lo que le permitiría dirigir al combinado nacional durante el Mundial 2030 que van a organizar la propia España junto con Portugal y Marruecos. A ello hay que añadirle que Luis de la Fuente verá doblado su sueldo ya que pasará a cobrar unos 5 millones de euros. Mucho más que los 2 millones de euros que se embolsa actualmente.

Los éxitos de Luis de la Fuente al frente de la Selección Española

Pocos recordarán que la buena labor de Luis de la Fuente en la Selección Española comenzó en las categorías inferiores en donde entrenó a casi todos los futbolistas que hoy día forman parte de la absoluta. El técnico, antes de llegar al primer equipo, ganó múltiples campeones europeos y también logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A continuación se hizo cargo de la Selección Española con la que ha ganado la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, habiendo llegado a la final de la UEFA Nations League en el año 2025.

Luis de la Fuente es sinónimo de éxito en la Selección Española y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no quiere dar por acabado este ciclo ya que considera que el riojano es la mejor persona para continuar dirigiendo a una generación de futbolistas que cree totalmente en sus métodos y en su idea futbolística. Cuando se anuncie su renovación de manera oficial, Luis de la Fuente dirigirá a la Selección Española, al menos, durante las próximas UEFA Nations League, la Eurocopa y el siguiente Mundial.