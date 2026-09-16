Detienen a Jon Karrikaburu, exjugador de la Real Sociedad: positivo en alcoholemia y presunto accidente en coche

El actual futbolista del Burgos, con pasado en la Real Sociedad o Racing de Santander, entre otros, será juzgado por un delito contra la seguridad del tráfico por unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, en la localidad de Etulain

Jon Karrikaburu se ha visto envuelto en una polémica que lo deja en el foco durante las próximas fechas. El delantero del Burgos ha sido detenido el pasado domingo por un presunto delito contra la seguridad vial tras dar 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tal y como ha informado okdiario. El jugador fue localizado rápidamente por la Guardia Civil por un policía que iba de paisano. Será juzgado en los siguientes días.

Jon Karrikaburu se encuentra disputando sus primeros partidos con el Burgos en LaLiga Hypermotion. El delantero llegó en el pasado mercado de fichajes al conjunto que actualmente Sergio Francisco, procedente de la Real Sociedad. En este sentido, el atacante está teniendo protagonismo y minutos en los tres encuentros que ha disputado hasta el momento, firmando además un gol y asistencia ante el Ceuta el pasado viernes.

Los hechos que han terminado con la detención de Jon Karrikaburu

Jon Karribakuru fue localizado en la N-121-A, en unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 18:15 horas de este domingo 13 de septiembre. El medio okdiario ha avanzado que un vechículo sufrió un accidente en esa carretera, saliéndose de la vía. De esta manera, el jugador del Burgos se encontraba dentro del coche. Otra de las personas que le acompañaba cogió otro vehículo y se fue del lugar dónde ocurrió el siniestro.

La clave estuvo en el policía de paisano que se encontraba en el lugar dónde tuvieron lugar los hechos. El agente avisó tras un presunto giro prohíbido del segundo coche mendionado anteriormente. Tras ello, la Guardia Civil tardó escasos minutos en encontrar el vehículo, que se encontraba en la localidad de Etulain, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Pamplona. De esta manera, Karrikaburu fue sometido a un test de alcoholemia.

Tal y como ha explicado el medio anteriormente mencionado, el resultado de la prueba fue de 0,73 miligramos por aire espirado. Por ello, Jon Karrikaburu será juzgado por un delito contra la seguridad vial. Otra de las personas que acompañaba al jugador del Burgos y ex de la Real Sociedad dio resultado negativo en la prueba de alcoholemia, por lo que la responsabilidad recae directamente sobre el atacante de 23 años.

El juicio al que se someterá Jon Karrikaburu

Todo parece indicar que el juicio será celebrado en el juzgado de Pamplona. Cabe recordar que el delito de conducción con una tasa superior a 0,60 mg/l está penalizado con prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en benefici de la comunicad de 31 a 9 días, además de la privación al derecho de conducir durante un tiempo estimado entre uno y cuatro años.

Por el momento, el Burgos no se ha pronunciado al respecto. El conjunto de Sergio Francisco pone el foco en el encuentro de este domingo ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Para ello, la gran duda será la presencia de Jon Karrikaburu en la convocatoria, ya que podría haber una sanción disciplinaria en el club para el exjugador de la Real Sociedad, que tampoco ha emitido un comunicado a esta hora.

Por otro lado, Karrikaburu, que se fue de la Real Sociedad en agosto, viene precisamente de firmar su primer gran partido con el Burgos. El delantero fue titular en el encuentro ante el Ceuta del pasado viernes en El Plantío, formando pareja de ataque con Curro Sánchez en el once del conjunto Sergio Francisco. De esta manera, el atacante logró un gol y una asistencia en 48 minutos, antes de ser sustituido en el 66'.