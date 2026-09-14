El fichaje de Gerenabarrena por la Real Sociedad que el Athletic logró evitar: "Llamé a su madre y vino a firmar"

Aitor Lazrrazabal, ex director deportivo de Lezama, ha desvelado cómo el conjunto donostiarra trató de llevarse en su momento al hoy centrocampista rojiblanco, uno de los baluartes del Athletic de Edin Terzic en este arranque de temporada

El nuevo Athletic de Edin Terzic no termina de arrancar. Los rojiblancos se van adaptando poco a poco al estilo del técnico alemán y suman por ahora 7 puntos de 15 posibles, aunque después de las dos derrotas iniciales, ya son tres los duelos consecutivos sin perder. Ante el Elche, no obstante, se volvió a pinchar, principalmente por la falta de efectividad en la primera mitad. Pero la sensación es que el germano va encajando las piezas de un equipo en construcción que cuenta además, pese a la ausencia de fichajes como tal, con nuevos mimbres en su plantilla tras el regreso de varios cedidos.

Es el caso de Peio Canales, Hugo Rincón o Álvaro Djaló. Pero de todos ellos, quien ha regresado con más fuerzas, sin duda, es Beñat Gerenabarrena, a día de hoy el cuarto jugador de la plantilla con más minutos disputados con 373. A sus 23 años, el mediocentro está debutando en la máxima categoría y ha conseguido convencer a su entrenador, que lo ha utilizado en los cinco partidos disputados, cuatro de ellos como titular y los tres últimos completos.

Bien atado tras su préstamo en el Castellón

En una demarcación en la que Ruiz de Galarreta y Jauregizar parecían inamovibles, el de Lekeitio ha desplazado a su compañero de Bermeo y está protagonizando una de las noticias más positivas de este arranque de curso. Todo ello, después de una fructífera cesión en Segunda división con el Castellón, donde la pasada campaña sumó 39 encuentros que le sirvieron para curtirse en la elite, firmando además dos tantos y dos asistencias, lo que hizo que varios equipos de Primera le echaran el ojo.

Así, en Bilbao se frotan las manos con un jugador que tiene contrato hasta 2029 y se está revalorizando a cada partido que pasa (la web especializada Transfermarkt lo tasó en solo un millón de euros antes de que echará a andar la temporada). Pero echando la vista atrás, Aitor Larrazabal ha recordado cómo peligró en su día el fichaje del centrocampista del que ahora disfrutan en San Mamés.

Solo iba a entrenar a Lezama, pero una llamada lo cambió todo

El que fuese director deportivo de Lezama ha desvelado que desde San Sebastián intentaron llevárselo antes de firmar, pues durante la 14/15, Gerenabarrena se limitaba a ir a entrenar a Lezama procedente del Aurrera de Ondarroa. Aún no había una decisión firme sobre su incorporación. Pero se produjo un telefonazo que lo cambió todo. "Cuando yo estuve en la dirección deportiva del Athletic recibí una llamada de quién llevaba el entorno. 'Gere' venía a entrenar con nosotros a Lezama un día a la semana. Me dijeron que en dos días iba a ir a Zubieta a fichar por la Real Sociedad”, aseguró en Radio Bilbao.

Fue entonces cuando se precipitó su fichaje en la 15/16 para el Infantil B, gracias a la intervención del ex lateral rojiblanco, ahora director deportivo del Sestao River. “Llamé a su madre y al día siguiente vino su familia a firmar con el Athletic”, desveló.

El peso de los 12 millones de euros sobre Areso

Por otro lado, Larrazabal también se refirió a la situación de Jesús Areso, que está contando para Terzic pero no acaba de dar el nivel que llevó al Athletic a pagar 12 millones de euros por su traspaso el pasado año. "Es algo que ocurre cuando las expectativas son muy altas con alguien. Llega un jugador que no es el que viste en Osasuna y te preguntas a quién has fichado. Que se haya pagado una cantidad importante por alguien siempre condiciona", señaló sobre el lateral derecho.