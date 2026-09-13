Edin Terzic, decepcionado en el Athletic Club tras el nuevo golpe en LaLiga

El técnico del Athletic Club mostró su malestar tras el empate ante el Elche en San Mamés: "Esta es la razón por la que sentimos esta decepción después del partido, en el vestuario y en el despacho del entrenador"

El Athletic Club no pudo pasar del empate en el duelo ante el Elche en San Mamés. De esta manera, los de Edin Terzic sumaron su tercer tropiezo en LaLiga EA Sports, tras las derrotas ante el Sevilla y Barcelona en las dos primeras jornadas del campeonato doméstico. En este sentido, el técnico alemán compareció en rueda de prensa, una vez finalizado el duelo ante el conjunto de Martín Anselmi, para compartir sus sensaciones.

Edin Terzic: "No diría que esto sea un paso atrás"

Edin Terzic reconocio que vio "un equipo que quería más, pero al final, sí, es un empate en casa. Y esta es la razón por la que sentimos esta decepción después del partido, en el vestuario y en el despacho del entrenador. Pero no diría que esto sea un paso atrás. Ha sido otro paso en este inicio de temporada. Y sí, ahora es el momento de aprender del partido de hoy y después hacer una mejor actuación el miércoles".

El técnico del Athletic Club apuntó que "no controlamos el partido como lo hicimos en la primera parte y no generamos la cantidad de ocasiones que generamos en la primera parte. Pero también tenemos que ver que recibimos y concedimos el penalti y nos pusimos 0-1 por debajo. Así que fue un partido totalmente diferente. Y, al final, también hubo algunos buenos momentos en la segunda parte y especialmente al final".

Edin Terzic explicó que "siempre tuve la sensación de que éramos el equipo que estaba más cerca de marcar un gol. Así que los mantuvimos alejados de nuestra portería. No generamos tanto en la segunda parte, seguro, pero creo que luchamos hasta el final y también hicimos algunos cambios muy ofensivos, pensando en atacar. Así que no estuvimos contentos con el empate, ni en la primera parte ni en la segunda".

Edin Terzic: "Nos faltaron algunas cosas, la eficacia en ataque"

Edin Terzic siguió analizando el empate ante el Elche: "Estuvimos más compactos y presionamos menos. Y hoy tuvimos más presión, más contrapresión y más dominio con la posesión. Creo que en la primera parte estiramos al rival a lo ancho y en profundidad. Así que hicimos todo lo que queríamos antes del partido. Generamos muchos momentos en los que cambiamos el juego de un lado al otro. Fue un partido totalmente diferente".

El alemán argumentó que les "faltaron algunas cosas, la eficacia en ataque. Siempre podemos hablar del último toque, pero para mí es el toque anterior. Se trata del pase. Tenemos que ser más peligrosos en el primer palo, ser más rápidos que el rival y llegar a esa posición en la que podamos generar ocasiones, provocar faltas y penaltis a nuestro favor. Y esto es algo que fue totalmente diferente respecto al último partido".

Edin Terzic: "Tuvimos a Nico Williams en situaciones que puede mostrar su talento"

Edin Terzic apuntó detalles del partido ante el Elche: "Si encajas un gol así, sabes que necesitas dos goles para ganar el partido. No es tan fácil como si fueras ganando 1-0 o cuando el partido está empatado. El rival se sintió más cómodo quedándose un poco más en un bloque bajo. Pero intentamos muchas veces romperlo y generar más dominio. Para mí, personalmente, lo que faltó es que me gustaría que fuéramos más eficaces en ataque".

Por último, Terzic, que aclaró en la previa el estado de Laporte, concluyó así: "Perdimos un poco la capacidad de generar ocasiones por el lado derecho. Así que, en la segunda parte, el juego se centró principalmente en el lado izquierdo. Eso no es ningún problema, porque creo que tuvimos a Nico Williams en muchas situaciones en las que puede mostrar su talento, regatear hacia el área y generar oportunidades, ocasiones..."