Toni Nadal, tras la derrota de Carlos Alcaraz, sugiere dos nuevas medidas para mejorar el tenis: "Entraría en conflicto con la esencia y la tradición"

El tío e histórico entrenador de Rafa Nadal ha dado su opinión acerca de los cambios que puede introducir el tenis con el objetivo de cuidar a los jugadores, que cada vez sufren más desgaste por el alto ritmo y lo cargado que está el calendario, y de atraer a nuevos espectadores

Toni Nadal, tío e histórico entrenador de Rafa Nadal, ha tomado la palabra para hablar sobre las innovaciones que podría introducir el tenis en un futuro con el objetivo de cuidad la salud de los jugadores y atraer a nuevos aficionados. Nada tiene que ver con jugar con raquetas más pequeñas como ha afirmado en más de una vez, ya que el balear ahora se centra en cuidar a los tenistas aunque para ello haya que sacrificar los quintos sets que llenan de épica los cuatro Grand Slams.

Toni Nadal ha sugerido que los cuatros Grand Slams (Open Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) podrían prescindir de jugar cinco sets e igualarse por lo bajo a las mujeres que disputan como máximo tres mangas en cada partido. "¿Jugar los partidos al mejor de tres sets como en el caso de las mujeres? Claramente sería buena alternativa, pero entraría en conflicto con la esencia y tradición de los Grand Slams", ha argumentado en su columna semanal en El País.

Toni Nadal sabe que esta decisión nunca será fácil de tomar ya que quitaría mucha épica al tenis que es un deporte que se caracteriza por dar duelos históricos cuando estos llegan al quinto y decisivo set. Si no se toma esta vía, el ex entrenador de Rafa Nadal aboga por jugar un supertiebreak directamente en el quinto set. Todo tiene como objetivo es que proteger el físico de los tenistas.

Toni Nadal se une a las críticas por los horarios en el tenis a raíz del partido entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz

El partido entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz, correspondiente a los cuartos de final del US Open, ha traído cola, pero no por la derrota del español sino por las horas en las que comenzó y en las que terminó, se fue a las 3:30 de la madrugada en Nueva York.

Toni Nadal se ha unido a las críticas y ha señalado que los partidos no pueden comenzar tan tarde y tampoco acabarlos de madrugada ya que pone en riesgo el físico de los tenistas. "Me parece urgente hacer algún cambio y revisar los horarios si se quiere no poner en riesgo el bienestar de los jugadores".

De este modo, Toni Nadal se une a Alberto Lledó, miembro del equipo de Carlos Alcaraz, que usó sus redes sociales para denunciar las horas en las que acabó el partido de cuartos de final del US Open. "En algunas ocasiones sé (lo afirmo con humildad) que el rendimiento no es sinónimo de salud... Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, y quien lo hace primero lleva ventaja competitiva, pero empezar un partido de tenis de 5 sets a las 11 de la noche no es nada sano para un deportista", aseguró el preparador físico.

Los horarios es un asunto que llevan criticando durante muchos años los tenistas que saben que en este aspecto chocan con los intereses de la televisión. Por ahora, los organizadores no los escuchan y sigue siendo habitual ver que los partidos de tenis acaban a altas horas de la madrugada.