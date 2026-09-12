El delantero Jackson Martínez le da esperanzas a Sergio Ramos con su nuevo equipo

El exjugador del Atlético de Madrid ha encontrado equipos tras seis años inactivo por culpa de una lesión de tobillo. Ahora, ya está deseando debutar con unos colores muy especiales para él a sus 39 primaveras

Terminada la ventana de mercado estival en España, son muchos los jugadores que han quedado libres en el mercado sin equipo y que siguen ejercitándose en solitario a la espera de su teléfono suene de nuevo.

Y uno de los que ya lleva meses con su celular en la mano es Sergio Ramos. El camero sigue machacándose a diario desde que abandonara las filas del Monterrey mexicano y presume de ello en sus redes sociales con el fin de demostrarle a sus pretendientes que está más en forma que nunca y que todavía tiene cabida en algún proyecto serio de elite.

Pues bien, si hay alguien que le puede hablar de paciencia y constancia al exjugador del Sevilla y del Real Madrid es el delantero Jackson Martínez. El que fuese atacante del Atlético de Madrid y todo un referente en el fútbol europeo y colombiano en su día, ha vuelto a la actividad después de seis años.

Ahora, con 39 primaveras jugará con Deportivo Independiente Medellín (DIM), inicialmente, hasta diciembre, informó este viernes el club colombiano: "El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución".

El ariete se había retirado en diciembre de 2020 tras no poder combatir más con una seria lesión de tobillo entre 2015 y 2016, por lo que nunca pudo recuperar su mejor nivel: "Desde mi lesión de tobillo comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba".

La trayectoria de Jackson Martínez y su paso por la liga española

Cabe recordar que Martínez debutó en Independiente Medellín en 2005 y allí anotó 44 goles que lo llevaron a ser ídolo de 'el Poderoso', con el que ganó el título del torneo Clausura de 2009 y fue el máximo artillero del semestre con 18.

Del club colombiano pasó en 2009 al extinto Jaguares de Chiapas, donde estuvo tres años y anotó 36 goles que lo catapultaron al Oporto portugués, que señaló en sus redes sociales que el estadio do Dragao no se olvida de uno de sus goleadores.

Para la temporada 2015-2016, Martínez fue fichado por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo seis meses y anotó 3 goles en los 23 partidos que jugó, y de ahí partió al Guangzhou Evergrande de la Superliga china.

Martínez únicamente anotó cuatro goles en los 16 partidos que disputó entre liga y copa, además de sufrir constantes lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego y lo privaron de mantener un ritmo óptimo de competición.

El 1 de marzo de 2018, el club chino y los agentes del jugador decidieron rescindir su contrato debido a que el colombiano llevaba todo el curso sin disputar ni un solo minuto, todo ello debido a una lesión en el tobillo que le impidió jugar durante más de 18 meses.

En 2018, el artillero fichó por el Portimonense, de la primera división de Portugal, donde estuvo hasta mediados de este año y marcó su último gol como profesional el 21 de noviembre de 2020 en la derrota por 2-4 de su equipo contra el Sporting de Lisboa.

"Su regreso representa mucho más que la llegada de un jugador. Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM", agregó el club colombiano en el comunicado de su fichaje.