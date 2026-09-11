De ser la gran esperanza del Barça a tantear por un equipo de Irán y ofrecerse al Sporting

Tras acabar contrato por el Fortuna Sittard, ser ofrecido en Italia o Brasil, Alen Halilovic es uno de los nombres conocidos que quedan en el mercado de fichajes

Con 18 años recién cumplidos, Alen Halilovic llegó al Barça como una de las grandes promesas del fútbol europeo, después de haber debutado con la selección absoluta de Croacia con tan sólo 16 años y de haber tenido protagonismo en el mejor equipo de su país, el Dinamo Zagreb.

Su coste fue de 5 millones de euros, un precio inferior al que entonces marcaba su valor de mercado y que llegó a ser de diez al año siguiente, cuando fue cedido al Sporting de Gijón y brilló en el cuadro asturiano, donde marcó cinco goles y dio cinco asistencias en 37 partidos.

Sin sitio en aquel Barça, donde tenía delante a todas las estrellas de aquella época (Messi, Suárez, Neymar...), el equipo blaugrana acabó vendiéndolo al Hamburgo por los mismos 5 millones que le costó. Era la mitad de su valor de mercado en ese momento, pero priorizó no perder la inversión.

Alen Halilovic, consolidado en la Eredivisie

En su caso no pudo acertar más. El jugador no se consolidó en Alemania y acabó cedido en Las Palmas, que entonces jugaba en Primera división. Y desde entonces, ya fuera como cedido o en propiedad, ha pasado por AC Milan, Birmingham, Reading, Heerenveen, Standard Lieja, HNK Rijeka... Y por un Fortuna Sittard que ha sido donde más ha durado, ya que allí ha jugado los tres últimos años.

Tras acabar este verano su contrato, aún no ha encontrado acomodo y, de hecho, está libre para negociar y firmar con el equipo que quiera fuera de fecha. Sólo hace falta que tenga fichas libres y su coste encaje en el tope salarial, en el caso del fútbol español.

Alen Halilovic ha estado cerca, a lo largo de los dos últimos meses, de varios clubes. Hace un mes fue noticia porque con la guerra abierta aún en Irán estuvo cerca de firmar por el club más conocido de este país, el Persépolis de Teherán. También sonó para destinos históricos, como Tailandia, que, por ahora, ha rechazado. También se ha conocido que fue ofrecido al Internacional de Porto Alegre brasileño y a la Sampdoria, aunque no cuajaron las negociaciones.

El Sporting descarta su regreso

A sus 30 años, aún se ve para jugar en una Liga europea de primer nivel. En 2025, aún con contrato con el Fortuna Sittard, su nombre estuvo como posible fichaje del Sporting de Gijón, aunque la dirección deportiva sportinguista, según medios asturianos, descartó avanzar en la operación.

Este verano ha vuelto a ofrecerse, ya libre de contrato, pero los objetivos del club asturiano han ido en otra dirección. El internacional croata, de momento, sigue sin comprometerse con nadie y a la espera de formalizar un contrato para, al menos, jugar la presente campaña.