Nicolás Larcamón, técnico del Sporting, tira de "huevos" y marca el camino: "Somos el Sporting y si empezamos a hacer que este equipo tenga esta identidad iremos con paso firme"

El técnico argentino agradeció el apoyo de los aficionados pese a encajar la primera derrota de la temporada

No parece haber afectado al Sporting la primera derrota de la temporada, encajada este sábado en El Molinón ante el Girona.

Los aficionados siguen ilusionados con el inicio y reconocieron el esfuerzo de su equipo ante un rival que, una vez se va entonando y cogiéndole la onda a la categoría, ha empezado a demostrar el nivel de sus Bryan Gil, Alex Moreno, Abel Ruiz... o el recién llegado Carles Pérez, que debutó con gol.

Por ello, su entrenador Nicolás Larcamón se mostró contento con lo visto pese a la derrota ante el cuadro catalán. "El Girona es uno de los grandes favoritos para subir. Te muestran su jerarquía a partir de sus futbolistas y su inercia de haber estado a tal nivel hace tan poco. Es más que un recién descendido. No es un equipo que venga de subir y bajar", describía.

Una vez dicho esto, dejaba claro que no se van a fijar en el rival y que tienen marcado su camino para llegar al objetivo, que no es otro que pelear por subir a Primera.

"Como dije en la previa, no vamos a poner el foco en el rival de turno, somos el Sporting y ambicionamos que se hable de nosotros, que lo que se plantee sea en función de lo que queremos ser", advierte.

La unión entre afición y jugadores, clave en el Sporting

Larcamón tiene claro que lo vivido al final, con la afición entregada pese a la derrota les empuja a seguir por esa senda trazada "Quería agradecer la expresión que tuvo la gente al final del partido. Ver el reconocimiento a nuestros jugadores habla de lo que siento que esta casa, este templo, puede ser", afirma.

"Haber visto esa retribución al esfuerzo, la valentía y los huevos de los chicos durante casi 100 minutos. Que se quedaran hasta el final, aplaudieran y sostuvieran al equipo me enorgullece enormemente y me contenta porque este grupo está trabajando muy duro para lograr conectar", añade el ex de Necaxa y Cruz Azul.

El técnico argentino cree que el Sporting, pese a perder este partido, está para competirle a estos gallitos d ela categoría. "No siento que haya claramente una diferencia competitiva con el Girona, sí presupuestaria. Estamos en condiciones de ambicionar lo que queremos todos -el ascenso-", advierte.

Larcamón señala la senda

Nicolás Larcamón va más allá y tuvo unas palabras para sus jugadores, para tratar de levantaar la moral ante una derrota que podría influirles en los próximos encuentros. "A los jugadores les dije que el camino sigue siendo el mismo, no va a ser un camino de rosa. Va a ser un camino de peleas, de acabar llenos de moratones, queriendo llegar a tener el cinturón brillante tras la pelea", avisa.

"Ese es el camino al gran objetivo. Entendiendo que es un camino arduo, exigente, de vaivenes, que habrá momentos que te aplaudan y que tengamos unos más álgidos que otros. Somos el Sporting y sentimos que si empezamos a hacer que este equipo tenga esta identidad durante la temporada iremos con paso firme, con unión, humildad y fuerza, para lograr una gesta que nada entiende de fácil y cómodo. La incomodidad es el camino que sabemos que habrá", refleja el técnico de La Plata.