Valencia - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido que enfrenta al Valencia CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en el estadio de Mestalla

Muy buenas, bienvenidos al directo de este choque de la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS, que enfrentará al Valencia y al Barça en el estadio de Mestalla a partir de las 16:15

El Barça llega con la motivación al máximo tras el pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la actual temporada. 12 goles en tres partidos refrendar el tremendo poderío ofensivo que está teniendo el conjunto de Flick

El Valencia, por su parte, llega en una situación bien distinta. Todavía no sabe lo que es ganar y sólo ha sumado un punto de los primeros nueve posibles. Corberán ya va con la soga al cuello a pesar del poco tiempo que lleva transcurrido de temporada

El árbitro del partido será Isidro Díaz de Mera Escuderos , del Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha. No existe ningún precedente, por lo que será su primera vez en un Valencia-Barcelona

Será el último partido del Barça en un histórico campo como Mestalla, al menos en LALIGA. La próxima temporada se espera la mudanza al nuevo estadio

El Valencia llega con multitud de bajas, algunas de gran importancia como Guido Rodríguez, Sadiq o Rioja. Corberán tendrá que seguir buscando la fórmula para poner un once titular que le plante cara al ciclón blaugrana

El último precedente sonríe al Valencia, que venció por 3-1 en la última jornada de la temporada pasada. El resto de partidos del Valencia de Corberán ante el Barça se saldaron con duras derrotas (7-1, 0-5 y 6-0)

Los datos goleadores de ambos equipos son una prueba irrefutable del favoritismo del Barça para el partido. El conjunto blaugrana lleva 4 goles de media por partido mientras que en el Valencia sólo Sadiq ha conseguido anotar el único gol en las tres jornadas precedentes.

El Valencia y el Barça se enfrentan este domingo 6 de septiembre a las 16:15 en el estadio de Mestalla para disputar la cuarta jornada del campeonato liguero. El conjunto de Corberán llegan con mucha presión encima a pesar del poco camino recorrido en la temporada. Ya en la pretemporada comenzó a sentir la presión el técnico del Valencia y el inicio de campaña con 1 punto de 9 posibles tras las derrotas ante el Betis y el Dépor y el empate ante el Celta no han hecho más que seguir encendiendo a la afición che.

Enfrente tendrá a un equipo con unas sensaciones completamente contrarias. El Barça de Flick ha comenzado su temporada con un pleno de victorias ante el Elche, el Athletic y el Rayo Vallecano y un aluvión de goles a favor (12). Sólo ha encajado dos goles ante el conjunto vallecano y Joan García ha dejado la portería a cero en dos ocasiones. Es el único equipo de LALIGA que sólo conoce la victoria.

Muchas bajas en el Valencia

El conjunto che afronta este partido con muchísimas bajas en su plantel. Sadiq, Guido Rodríguez, Luis Rioja, Foulquier, De Haas, Copete y Sergi Canós, además de Diego López que se le dio la baja federativa antes del final del mercado. Con ese problema tiene que evitar igualar su peor inicio en los últimos diez años.

En el Barça se mantienen las dos bajas de larga duración -De Jong y Bardghji- y esta semana se ha sumado a la enfermería el joven Bisiwu, reciente fichaje. Flick podrá contar con todos tras las rotaciones en el partido ante el Rayo Vallecano. Puede ser el día del debut de Rodri como titular en el centro del campo blaugrana.

Un antecedente bueno para el Valencia en mitad de varias goleadas

En la lista de partidos recientes entre ambos, el Barça sale campeón por goleada. De los últimos 13 partidos, el conjunto blaugrana ha ganado diez, dos han sido empates y el Valencia sólo pudo llevarse un choque a su bolsillo. Eso sí, es el más reciente de todos. En la última jornada de la pasada temporada, el conjunto de Corberán luchaba por meterse en Europa mientras que los de Flick ya eran campeones y los che se llevaron los tres puntos con un 3-1 gracias a los goles de Rioja, Javi Guerra y Guido Rodríguez.

Si salimos de ahí, nos encontramos con que el resto de la etapa de Corberán son tres goleadas que hicieron mucho daño. 7-1, 0-5 y 6-0 son los otros tres choques que el Valencia ha perdido ante el Barcelona con el técnico de Cheste en el banquillo. Ese dato sumado al momento de ambos le da un gran favoritismo a los de Flick.

Un árbitro sin duelos previos entre ambos

El colegiado del choque será Isidro Díaz de Mera Escuderos, del Comité de Árbitros de Castilla-La Mancha. El árbitro no ha arbitrado nunca un partido entre estos dos equipos, pero sí le ha pitado a ambos por separado. El balance con el Barça es de siete victorias y dos derrotas, contando partidos en LALIGA, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En el caso del Valencia, Isidro tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates, incluyendo Copa del Rey y LALIGA.