F1 2026 GP de Italia | Sigue en directo la carrera en el circuito de Monza con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Gasly ha dado la primera gran sorpresa del fin de semana en el 'Templo de la velocidad' al conseguir la primera 'pole position' de su carrera en la Fórmula 1. El líder, Kimi Antonelli, saldrá desde la última posición, mientras que Piastri ha sido sancionado con tres puestos

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, una prueba donde al velocidad y la portencia del motor será clave

Para los que el sábado estuvieran despistados y lleguen sin saber lo que ocurrió en la Clasificación, se habrán sorprendido cuando hayan visto a Pierre Gasly como número uno de la parrilla de salida. El francés de Alpine sorprendió a todos los favoitos

Esto estgá ya que arde... Las escuderías ultiman los preparativos para salir a competir

Hay que recordar que, aunque Lance Stroll hizo el peor tiempo en la Clasificación, el que salía último en principio era el líder del Mundial, Kimi Antonelli , ya que Mercedes decidió cambiar su unidad de potencia y eso conlleva esa sanción; finalmente, Williams decidió algo parecido y Albo saldrá detrás del italiano

No obstante, los peor parados han sido Fernando Alonso y Liam Lawson. El español había subido hasta la posición 18 con estas sanciones, pero unos problemas detectados en el Motor honda han hecho que la FIA le obligue a salir desde el pit-lane. El Red Bull de Liam Lawson saldra támbién desde los boxes por algo similar.

Así quedó la parrilla de salida tras la Clasificació y las sanciones. Los cambios de Lawson y Alonso no están añadidos, pero no afectan a las primeras posiciones de este Gran Premio de Italia 2026

El francés Pierre Gasly (Alpine) protagonizó la gran sorpresa y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza; en el que firmó la primera 'pole' de su carrera en la categoría reina y donde el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del certamen, buscará la remontada desde la vigésima plaza.

Gasly, nacido hace 30 años en Rouen, que hace seis ya había sorprendido al lograr en Monza, con un Alpha Tauri -ex Toro Rosso, ahora Racing Bulls (RB)-, su hasta ahora única victoria en la F1, retomó su idilio con el 'monumento' al dominar este sábado la calificación; en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió -con las gomas blandas- los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes), teórico principal candidato a la posición de honor en parrilla y que se conformará con compartir primera fila con el galo.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) había acabado tercero la cronometrada principal, pero fue sancionado con la pérdida de tres puestos, por molestar durante la Q2 al neozelandés Liam Lawson -de nuevo sustituto en Red Bull del francés Isack Hadjar, no recuperado aún de su lesión de muñeca- y afrontará la carrera desde la sexta plaza.

La segunda hilera la ocuparán, gracias a la penalización de Piastri, el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, los dos piotos de Ferrari.

Los españoles deberán abonarse de nuevo al milagro

Fernando Alonso -que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista, en 2007 y en 2010-, con el vigésimo primer tiempo quedó eliminado en la Q1, mientras que Carlos Sainz, que había pasado el corte decimosexto, cayó, con el decimoquinto tiempo, en el segundo acto.

Ambos necesitarán un milagro para salir con algún punto en sus bolsillos de tierras italianas. "Probamos un par de cosas tanto ayer como esta mañana, que pusieron al coche en una mejor posición. Hicimos todo lo que pudimos para optimizar el resultado hoy", comentó el piloto de Williams al finalizar la 'Qualy'.

El asturiano, por su parte, no pudo ocultar su malestar: "Sabemos que estamos por detrás de nuestros competidores, especialmente debido a la falta de ritmo que tenemos en las rectas, lo que hace que esta pista sea muy difícil y dura para nosotros”.

Gasly, muy emocionado al finalizar la 'Qualy'

El piloto francés celebró ayer por todo lo alto la primera 'pole' de su carrera en la categoría reina: "Es increíble; desde la primera vuelta me he sentido francamente bien. He intentado ir sacando siempre lo máximo posible. Llevaba desde hace nueve años persiguiendo esta 'pole', es increíble".

"En Monza logré mi primera victoria y ahora mi primera 'pole'. Está claro que esta pista es muy especial", comentó Gasly tras dominar la sesión de calificación del Gran Premio de Italia.