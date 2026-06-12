Alpine y Gasly ganan el recurso de Mónaco y el Mundial sufre cambios en la clasificación

Alpine, escudería de Gasly y del argentino Franco Colapinto, había apelado las dos sanciones de cinco segundos cada una que recibió el francés. La FIA acaba de anunciar que revoca ambas

El francés Pierre Gasly (Alpine), que había perdido su puesto de podio a causa de una penalización en el Gran Premio de Mónaco, donde acabó séptimo en la clasificación, recuperó la tercera plaza, según anunció la FIA (Federación Internacional del Automóvil) este viernes en el circuito de Montmeló, en el marco del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Alpine, escudería de Gasly y del argentino Franco Colapinto, había apelado las dos sanciones de cinco segundos cada una al francés y la FIA anunció este viernes que las revocaba. Por ese motivo, Gasly queda oficialmente tercero en la clasificación de la prueba más icónica de la temporada, que ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial.

Otro francés, Isack Hadjar (Red Bull), que fue quien subió al podio en el principado de la Costa Azul, pierde el puesto de honor y pasa a ser cuarto.

También pierden una plaza: el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico-sueco Arvid Lindblad (RB), que ahora ocupan la quinta, la sexta y la séptima plaza, respectivamente.

Red Bull y McLaren atacan ahora

Red Bull y McLaren de Fórmula 1 han presentado un aviso de intención de apelar la decisión que restituyó hoy a Pierre Gasly en el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco, según ha podido confirmar 'Crash.net'. Este aviso es el primer paso que debe darse en el plazo de una hora tras la decisión, y ambos equipos disponen ahora de 96 horas para revisar el resultado y las pruebas, y decidir si proceden con la apelación.

Podría cambiar todo de nuevo, e incluso Piastri podría terminar el en podio. Es un lío del que aún no se avistan las consecuencias.

Así queda el Mundial de F1 tras conseguir Gasly el podio en Mónaco

1. A. Antonelli (Mercedes) 156

2. L. Hamilton (Ferrari) 90

3. G. Russell (Mercedes) 88

4. C. Leclerc (Ferrari) 75

5. O. Piastri (McLaren) 58

6. L. Norris (McLaren) 58

7. M. Verstappen (Red Bull) 43

8. P. Gasly (Alpine) 35

9. I. Hadjar (Red Bull) 26

10. L. Lawson (Racing Bulls) 26

11. O. Bearman (Haas F1) 18

12. F. Colapinto (Alpine) 15

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 13

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. S. Pérez (Cadillac) -

20. N. Hulkenberg (Audi) -

21. V. Bottas (Cadillac) -

22. L. Stroll (Aston Martin) -

Mercedes domina la FP1 del Gran Premio de Barcelona-Catalunya

Esta noticia sobre el Gran Premio de Mónaco ha llegado justo antes de que comenzara oficialmente el GP de Barcelona-Catalunya. El certamen catalán ya ha levantado su telón para dar paso a la primera victoria de Mercedes este fin de semana.

Ha sido el inglés George Russell (Mercedes) quien ha marcado el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre de este séptimo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 16 segundos y 363 milésimas, 203 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 520 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Williams), que dio 27 vueltas y se quedó a un segundo y nueve décimas, y Fernando Alonso (Aston Martin), a tres segundos y siete décimas en el mejor de sus 23 giros, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de una sesión en la que todos marcaron sus mejores cronos con las gomas blandas.