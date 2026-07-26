Aston Martin no convencerá a Fernando Alonso para seguir

La escudería británica ha dado un pasito al frente en Hungría con sus mejoras aerodinámicas, pero el asturiano sigue lejos de la zona de puntos. Y para colmo, su compañero Lance Stroll ha terminado por delante de él habiendo salido más atrás en la parrilla de salida

Otra vez sin sumar, pese a las mejoras que trajo Aston Martin a Hungría. Que fueron muchas y que permitieron al equipo británico salir del hoyo, pero no para ilusionar a un bicampeón del mundo.

Que todavía falta la nueva unidad de potencia que le tiene que poner Honda al AMR26 para el certamen de los Países Bajos, vale, pero que el fabricante nipón ya ha dejado claro que no podrán hacer milagros tampoco, porque los recursos ya se han agotado prácticamente.

Entonces me planteo la siguiente pregunta: ¿están engañando a Fernando Alonso o Fernando Alonso se está dejando engañar para estirar el chicle de su retirada?

El asturiano, fruto de su decepción con el primer monoplaza que le montaron el prestigioso Adrian Newey y Honda, comunicó hace meses que después del parón veraniego anunciaría su decisión de seguir pilotando o no la próxima temporada. Es decir, cuando viese en tierras neerlandesas si la cosa había mejorado o no.

Pero en la previa del Gran Premio de Hungría, quizás fruto de la ilusión que traía con el nuevo paquete aerodinámico de Aston Martin, anunció a bombo y platillo que tenía contrato y que lo pensaba cumplir. Eso sí, no desveló si seguiría al volante o como asesor.

Tras lo visto en Hungría hay que ser realistas. Y el ovetense imagino que lo será fuera de cámaras. Sí han mejorado y han salido de las últimas posiciones pero, o Honda hace un milagro, o las mejoras no le darán ni siquiera para puntuar. Y todo ello en un año en el que llegó a ilusionarse con conquistar su 33ª victoria en la Fórmula 1.

Algunos han tildado ya este certamen como el mejor para Alonso este año, porque ha conseguido la primera Q2 de la temporada para Aston Martin y porque se la ha visto siempre con un buen rendimiento. Pero lo cierto es que aun así, se ha quedado a cuatro puestos de puntuar. Y en Mónaco sí lo hizo.

En Hungaroring partió desde la 16º plaza y terminó 14º, pero gracias también a la retirada de Oscar Piastri, sino solamente estaríamos hablando de haber ganado una posición. En definitiva, para mí, su panorama ha mejorado, pero necesita mejorar mucho más si quiere tener una retirada digna. Y dudo que Aston Martin le vaya a convencer.

Fernando Alonso se muestra optimista de cara al futuro

Le queda media temporada todavía tanto a Fernando Alonso como a Aston Martin para autoconvencerse de que el año que viene sí será el definitivo. Pero tampoco hay que olvidar que el asturiano sigue cumpliendo años y que hoy Lance Stroll, aun partiendo desde más atrás en la parrilla de salida, ha terminado por delante de él, decimotercero.

Eso sí, en optimismo dudo que haya alguien más poderoso que Alonso: "Creo que ha sido un buen paso adelante, tanto en clasificación como en la carrera, así que sí, una nueva base con la que trabajar para la segunda parte del año".

Dudo que el pensamiento de un bicampeón del mundo se corresponda con las palabras que ha pronunciado tras el certamen húngaro, por mucho que su pasión sea pilotar: "Creo que estuvo bien volver a sentir a los rivales. Sobre todo al principio creo que teníamos el ritmo para seguir más o menos a los de la zona media. Y eso estuvo bien y, con suerte, será una buena base de trabajo con este nuevo coche".

Al menos, ha dejado ahí una perla para rebajar la euforia: "Creo que obviamente aún es pronto con este nuevo coche. Es un coche completamente nuevo, un nuevo concepto, así que quizá haya más novedades en cuanto a la puesta a punto, la optimización y cosas por el estilo. Así que, en la próxima carrera también contaremos con la mejora del motor; será una prueba interesante en Zandvoort para ver dónde estamos y por qué podemos luchar". Sin duda, todo un experto en la comunicación asertiva.