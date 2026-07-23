El Betis negocia el fichaje de Kévin Denkey para la delantera de Champions: "Están preparando una oferta"

Entre los preferidos de Manu Fajardo, el Betis ha intensificado las conversaciones con el delantero togolés y, según afirman a ESTADIO Deportivo fuentes muy próximas a la operación ya prepara "una oferta" para convencer al Cincinnati dentro del margen presupuestado para el ataque

Tras reforzar el centro del campo con Facundo Bernal para cubrir la salida de Sergi Altimira y resolver una prioridad con el fichaje de Fran García para el carril zurdo, Manu Fajardo se centra en la prioridad de reforzar la delantera para el proyecto de Champions.

Así, la dirección deportiva trabaja en diversos frentes para encontrar competencia para Cucho Hernández y ha realizado avances con nombres que encabezan la lista de preferencias, entre los que se encuentran Kévin Denkey, punta del Cincinnati de la MLS estadounidense que está en la agenda bética desde hace tiempo y por el que ya lo intentó el pasado mercado invernal.

ESTADIO Deportivo reveló a finales de junio que el club verdiblanco había trasladado al entorno del futbolista togolés su interés por hacerse con sus servicios en este verano después de que no fuera factible en enero y que ya se habían producido los primeros contactos con la luz verde del jugador. Su propio entorno reconoció a esta redacción que el Betis es "una gran opción" para Denkey y que este verano su salida resulta más factible que meses atrás.

El Betis ha intensificado los contactos con Denkey y prepara la primera oferta

Ahora, un mes después, ESTADIO Deportivo ha podido saber que las conversaciones se han intensificado con el entorno del futbolista y que las negociaciones con el ariete de 26 años avanzan y se encuentran en plena en ebullición.

Tanto es así que confirman a este medio que el Betis está listo para el siguiente paso después de tantear la postura del Cincinnati, cerrado a un traspaso en invierno, pero más receptivo ahora ante el deseo del jugador de regresar a Europa para competir en una de las grandes ligas, seducido por la llamada bética.

En este sentido, fuentes muy próximas a la operación aseguran a ED que el Betis "está preparando una oferta" para lanzar una ofensiva oficial para tratar de convencer al Cincinnati dentro de los parámetros marcados para potenciar la vanguardia.

El precio de Denkey encaja en el margen de acción heliopolitano

Cabe recordar que, como publicó esta web, el Betis ha presupuestado un gasto para el ataque de alrededor de 15 millones de euros, justo la cifra que estaría pidiendo el club norteamericano según apuntó el periodista Álex Mérida, por lo que cuadrarían las cuentas dentro de un mercado en el que está inflado el precio del gol.

Su valor de mercado actual, después de una bajada difícil de comprender por su espectacular producción goleadora, se sitúa en 12 millones de euros después de haber alcanzado los 16 cuando despuntaba en el Círculo de Brujas, cuando ya estaba subrayado en la agenda heliopolitana.

Hasta el parón por el Mundial, Denkey sumaba 14 goles y cuatro asistencias en 18 partidos, con ocho dianas en los últimos diez choques ligueros, lo que ha provocado que esté el radar de numerosos clubes europeos.

Denkey marcó este jueves en el primer partido tras el parón por el Mundial

Una capacidad realizadora que volvió a demostrar la pasada madrugada en el primer partido del Cincinnati tras el parón por el Mundial de la MLS, que se resolvió con victoria ante el Vancouver por 4-3 con contribución del africano. No en vano, anotó el segundo tanto y eleva su cuenta a 15 tantos en 19 encuentros.

El delantero jugó 89 minutos y reforzó con su diana el deseo del Betis de reclutarlo mientras avanzan las negociaciones.