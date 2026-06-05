Kévin Denkey, en la agenda de delanteros de Fajardo, llega al mercado lanzado y más barato

El punta togolés, tanteado en enero, se presenta a la ventana estival con una gran producción goleadora pero con una sorprendente reducción de su tasación y un valor de mercado muy por debajo de las otras opciones que gustan en Heliópolis

Dénkey celebra su último gol con el Cincinnati antes del parón por el Mundial.IMAGO

La mayor inversión de este verano, como volvió a informar este medio, el pasado miércoles, se destinará en reforzar la delantera con un punta contrastado que garantice goles para el ambicioso proyecto de Champions.

Todos los nombres que maneja Fajardo, además de los 'tapados' que todavía no han trascendido, exigirán un esfuerzo económico considerable, porque el gol vale es lo más caro de mercado y existe enorme competencia por conseguirlo.

Así, dos los pretendidos por la dirección deportiva, Fábio Silva, del Borussia Dortmund, y Franculino Djú, del Midtjylland danés, alcanzan un valor de mercado de 22 millones de euros según Transfermarkt, y, al menos en el caso del guineano, las pretensiones de su club rondarían los 25 por su producción goleadora.

Números espectaculares de Dénkey en los últimos partidos

Sin embargo, otro de los preferidos en La Palmera, en agenda desde hace tiempo y tanteado el pasado enero, se presenta en el mercado con mejores números realizadores que los ya mencionados y con una cotización sorprendentemente baja pese a su magnífico estado de forma.

Se trata del delantero togolés Kévin Denkey, seguido por los verdiblancos desde su explosión en el Círculo de Brujas y que ahora se erige en una de las sensaciones de la MLS estadounidense a sus 25 años de edad.

Reclutado hace año y medio por el Cincinnati, ha llegado al parón por la celebración del Mundial con cifras espectaculares, pues registra 13 goles y cuatro asistencias en 17 partidos, y en los últimos siete ha firmado siete dianas, despidiendo la competición hasta bien avanzado julio con un tanto en la victoria contra el Orlando.

Sorprendente pérdida de valor de Dénkey justo antes del mercado

Con este nivel de acierto, lo lógico habría sido que su valor de mercado se hubiera disparado y acercado a la altura de Franculino y Fábio Silva, pero, sin embargo, ha sufrido una involución y el africano afronta el periodo estival devaluado y con una tasación que podría ifcluir en su precio de salida. No en vano, en la última revisión de Transfermarkt, realizada el pasado martes, su valor ha bajado sorprendentemente a los 12 millones de euros después de que seis meses antes lo valorara en 14.

Una caída difícil de entender a simple vista por los números demoledores de Denkey, si bien la web especializada, además de los goles, maneja otros parámetros para establecer su cotización y ha estimado que debía bajar. Por ende, se da la circunstancia que lega al mercado en uno de los mejores momentos de su carrera, pero cuatro millones más barato que en su tope más alto, en el verano de 2024 con 16 kilos.

Obviamente, este valor de mercado no fija la cantidad que pueda exigir el Cincinnati, que, como es lógico, pedirá por encima de esta cifra, pero determina el contexto y se tiene en cuenta en cierto modo a la hora de emprender negociaciones.

Posible cambio de postura del delantero togolés este verano

De este modo, hay diez millones de diferencia entre el valor de Denkey y el de los otros objetivos mencionados anteriormente, y la verdad es que el togolés encaja perfectamente en el perfil buscado y gusta mucho a Fajardo para coronar el ataque.

En enero el Cincinnati se mostró reacio a su salida con el respaldo del futbolista, pero todo podría cambiar ahora ante el deseo de Denkey de competir al máximo nivel en Europa en una de las grandes ligas.