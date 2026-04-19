El Betis contacta de nuevo por Franculino Djú y el Midtjylland le pone precio: un fichaje de récord histórico

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que se han retomado los contactos entre el Betis y el Midtjylland por el fichaje de Franculino Djú, al que el conjunto danés quiere convertir junto a Darío Osorio en la mayor venta de la Superliga de Dinamarca, tasándolo por encima de los 25 millones de euros; la apuesta bética dependerá de su clasificación europea

Como bien viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas, la máxima prioridad para el Real Betis Balompié en el próximo mercado de fichajes es reforzar su vanguardia con un delantero de garantías que asegure goles. Es decir, un '9' en el que prime su contrastado olfato goleador por encima del resto de características. Eso sí, teniéndose en cuenta también la posibilidad de que pueda generar plusvalías en un futuro próximo.

Ahí es donde entra en juego el nombre de Franculino Djú, un joven delantero guineano de 21 años que viene despuntando en el Midtjylland danés y por el que el Betis ya se interesó el pasado verano. Franculino se ha convertido en el goleador deseado por Manu Fajardo, director deportivo del Betis, para la 26/27, habiéndose retomado los contactos entre clubes, tal y como está en disposición de avanzar la redacción de ESTADIO Deportivo.

Nuevos contactos entre Betis y Midtjylland por Franculino Djú

Recientemente, desde el Betis se han dirigido al Midtjylland para mostrar nuevamente su interés y volver a conocer la situación actual del futbolista, después de haber superado recientemente un problema de rodilla que le obligó a pasar por quirófano en noviembre y perderse un total de 14 partidos.

Con contrato en vigor hasta 2029 y con un valor de mercado de 22 millones de euros (según Transfermarkt), Franculino Djú parece no haber perdido su olfato goleador. Ese con el que deslumbró a Manu Fajardo y el Betis el pasado verano y que mantuvo este curso hasta su lesión, habiendo registrado 21 goles en 30 partidos disputados hasta entonces.

Superada su lesión, Franculino reapareció a finales de marzo contra el Silkeborg, disputando media hora de un partido amistoso que le sirvió para ir entrando en rodaje. Luego, 18' contra el Sönderjyske en la tercera jornada de la fase por el título en Dinamarca y algo más de media hora en su segundo choque, contra el Brøndby. Un encuentro en el que volvió a reencontrarse con el gol a los diez minutos de entrar en el terreno de juego, demostrando que su idilio con el gol sigue intacto.

Franculino saldrá este verano y el Midtjylland espera una ventana de fichajes histórica

Tal y como ha podido confirmar este diario, las relaciones entre Betis y Midtjylland son bastante sólidas, siendo bastante probable que el conjunto danés acabe vendiendo a Franculino Djú este verano. Una ventana de fichajes en la que el conjunto danés espera hacer caja, resultando histórica para el propio Midtjylland y para la liga danesa en lo que a la superación de récords de traspasos se refiere.

Y es que el Midtjylland ha tasado a su delantero Franculino Djú por encima de los 25 millones de euros que costó Ernest Nuamah al Olympique de Lyon en 2023, siendo hasta la fecha la venta más importante de la Superliga danesa. Un Midtjylland que, junto a Franculino, podría vender este verano a otras de sus estrellas, como Darío Osorio o Aral Simsir. “Me decepcionaría mucho si no logramos la venta más grande de la historia, tanto para el FC Midtjylland como para el fútbol danés, cuando veamos el mercado de pases de este verano", comentó meses atrás el propio presidente del club, Claus Steinlein, quien no escuchará ninguna oferta por Franculino que no alcance los 25 millones de euros.

Liverpool, West Ham, Manchester United, Everton, Bayern, Milan, Roma... También monitorizan a Franculino Djú

Conoce de primera mano el Betis las exigencias económicas del Midtjylland este verano, cuando no dejará salir a su delantero Franculino Djú a cualquier precio. Unas elevadas exigencias que complican los planes de un Betis que tendrá que seguir una hoja de ruta, o otra, en función de cuál sea finalmente su clasificación europea. Habiendo caído eliminado en Europa League y complicándose la quinta plaza extra de Champions para LaLiga, no será idéntica la planificación deportiva de la 26/27 si compite en Liga de Campeones, Europa League o Conference League, teniendo en cuenta, también, que la Real Sociedad se ha asegurado ya una plaza para la UEL como campeón de la Copa del Rey.

Reforzar su delantera con un goleador seguirá siendo una prioridad, pero no invertirá lo mismo Fajardo si se compite en Conference -lo que no es descabellado a día de hoy si el Betis de Pellegrini no frena su caída sostenida en LaLiga- que en Champions. Incluso manejan en Heliópolis la posibilidad de que el año que viene no se compita en Europa, un escenario y dantesco que alteraría fuertemente los planes de trabajo de un Betis que espera no tener que llegar a esos extremos.

En cualquier caso, la competencia por Franculino Djú no será pequeña este verano, siendo un delantero que es monitorizado por clubes como Liverpool, West Ham, Manchester United, Everton, Bayern, Milan o Roma, tal y como ha podido conocer ED. Incluso el FC Barcelona lo tiene en su radar. Y es que sus números son para ello: 55 goles en 105 partidos con el Midtjylland; un promedio de 0'52 goles por partido; es el segundo jugador más joven de las 67 ligas más importantes de Europa con más de 20 goles en el último año según el CIES...