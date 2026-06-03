El Sevilla comunica sin hacer ruido a García Plaza su continuidad en Nervión y ya acelera la planificación

Tras un periodo de incertidumbre por las negociaciones con Sergio Ramos, el Sevilla ya le ha transmitido formalmente al técnico que liderará el próximo proyecto, lo que no está previsto anunciar públicamente; el madrileño ya ha tomado sus primeras decisiones

Dentro de un contexto de caos institucional tras la ruptura de las negociaciones entre Sergio Ramos y los máximos accionistas, el Sevilla ha acelerado la planificación en la última semana con las dos decisiones esenciales para sentar las bases del proyecto 26/27: la dirección deportiva y el banquillo.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, José Ignacio Navarro asume el relevo de Antonio Cordón y ejerce de director deportivo sin el cartel de interino, y Luis García Plaza ya trabaja en su primer proyecto propio en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la confirmación oficial por parte del club de que continuará al frente del banquillo después de haber salvado al equipo.

La permanencia activó la renovación automática por un año más, pero el mismo aclaró que no estaba garantizada su continuidad como entrenador nervionense ante el inminente desembarco de Sergio Ramos, que llegaría con su propio cuerpo técnico, con José Bordalás como preferencia.

El club le transmite 'formalmente' a García Plaza, pero no habrá anuncio oficial

El madrileño se quedó en Sevilla a la espera de noticias y rechazando ofertas para empezar a estudiar las bases de su Sevilla a expensas de los acontecimientos con la semana pasada como fecha clave.

Así, una vez completamente rota la operación con el camero, ya es una certeza que Luis García Plaza será el entrenador del Sevilla 2026/2027, pues, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, así se lo ha comunicado ya la alta cúpula nervionense.

En este sentido, por el hecho de que la salvación activó la temporada más contemplada en su contrato cuando aterrizó en la capital hispalense para sustituir a Almeyda no está previsto que el club anuncie oficialmente a García Plaza como líder del próximo proyecto, por lo que todo continuará su curso como si no hubiera pasado nada y no hubiera habido dudas sobre su presencia en el banco en el curso venidero.

García Plaza ya trabaja sin descanso en la confección del plantel

De hecho, García Plaza trabaja a marchas forzadas en la confección de la plantilla de la mano de José Ignacio Navarro, al que ya le ha transmitido quienes son los jugadores que no entran en sus planes y las posiciones más urgentes de reforzar dentro de una restructuración considerable del plantel.

Y es que el técnico sabe de la necesidad de recuperar el tiempo perdido por la paralización provocada por las negociaciones por la compra del club, como ya señaló el pasado 22 de mayo en rueda de prensa.

"Si lo mejor es que entre alguien de fuera y tenga que salir yo, estaré contento. Pero si no es así, tenemos que saber cuanto antes por dónde tirar. Vamos a ir a la guerra con una economía de las más bajas de LaLiga. Necesitamos hablar con jugadores, iniciar, cuando va a comenzar la pretemporada… y está todo parado. Vamos con retraso, con desventaja económica con los rivales, y si hay cuatro o cinco futbolistas libres, como se escapen, no podemos ir al mercado a por un traspaso", explicó con sinceridad.

Por ello, García Plaza se ha remangado, ha renunciado a disfrutar de vacaciones reales tras conocer su continuidad y trabaja a destajo para llegar a pretemporada al menos con un armazón de lo que será su Sevilla en la próxima campaña tras obrar una permanencia con tintes milagrosos.