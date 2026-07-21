Fábio Cardoso responde a la medida drástica del Sevilla: así está su salida

Fuentes próximas al central revelan a ESTADIO Deportivo que la decisión de apartarle del grupo le ha causado un profundo malestar y ofrece pistas sobre la situación de su salida, segura pero sin avances

Fábio Cardoso engrosa la lista de descartes de Luis García Plaza para la próxima temporada y, en la segunda quincena de junio, como informó ESTADIO deportivo, el Sevilla le comunicó que no entra en los planes del próximo proyecto y que debía buscar una salida.

Este estatus le ha condenado a una situación muy delicada por la decisión del club y de Luis García Plaza de apartarlo del grupo y que entrene al margen del resto junto a Fede Gattoni y Joan Jordán, alejados de la dinámica del equipo.

Fábio Cardoso, "muy triste" por la decisión del Sevilla de apartarlo

Una medida que ha causado un profundo malestar en el central tal y como revela a ESTADIO Deportivo su entorno, que confiesa su inconformidad con la postura de la entidad de Eduardo Dato de privarle de la oportunidad de trabajar con los compañeros mientras trata su futuro inmediato. Tanto es así, que su círculo no esconde que el de Oporto "está muy triste" por culpa de esta drástica decisión tomada por los nervionenses.

Sin embargo, por ahora, dichas fuentes transmiten que, a día de hoy, no se plantea denunciar a la AFE tal y como sí baraja la agencia de representación de Joan Jordán, asegurando que el zaguero esperará a ver qué ocurre en las próximas semanas.

En este sentido, Fábio Cardoso da por hecho que saldrá del Sevilla este verano, pero, de momento, no es un asunto que, a priori, se vaya a resolver de inmediato salvo que se produjera un movimiento no contemplado hasta ahora en los próximos días.

Plazos y opciones para una salida asegurada pero no inmediata

De hecho, el entorno del futbolista estima que su salida se solventará a lo largo del mes de agosto, porque, a día de hoy, se han producido muchos sondeos, pero no hay nada concreto ni avanzado para su marcha, a la par que sale al paso de los rumores sobre negociaciones para su desvinculación, lo que, de momento, niegan. Cabe recordar que a Cardoso todavía le quedan dos años de contrato por delante, pues firmó hasta 2028.

Esta redacción ya apuntó hace un mes que Oriente Medio se postula como una solución exótica, pues Cardoso vería con buenos ojos volver al fútbol árabe tras su cesión en el Al-Ain de UAE Pro League en la 24/25. Es una posibilidad que tiene sobre mesa a la par que prácticamente descarta regresar a su país y considera muy difícil quedarse en el futbol español.

La continuidad de García Plaza, decisiva

Cabe recordar que llegó a coste cero procedente del Oporto de la mano de Antonio Cordón y que solo disputó 388 minutos repartidos en cinco encuentros, ninguno de ellos con Luis García Plaza, que lejos de rescatarlo del ostracismo con Almeyda, no le concedió ni una sola oportunidad. Por ende, la continuidad del madrileño en el banquillo fulminó cualquier esperanza de cumplir su deseo de ganarse un sitio en Nervión.