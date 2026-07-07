Posible denuncia al Sevilla ante la AFE por apartar a Joan Jordán del grupo

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que en la agencia de representación del catalán están muy molestos con la decisión adoptada por el club de Nervión y se plantean seriamente la posibilidad de ponerlo en manos del sindicato de futbolistas

El Sevilla FC ha decidido ponerse firme y enseñarle la puerta de salida a sus descartes. Este pasado lunes, en el regreso al trabajo, destacaban las ausencias de Tanguy Nianzou, con permiso para seguir en Francia mientras busca equipo en la Ligue 1, y Rafa Mir, con el que se llegó a un acuerdo para que se ejercite en el interior de las instalaciones, alejado de los focos tras su condena por agresión sexual, mientras se trabaja también en buscarle una complicada salida.

Pero ahí no ha quedado la cosa. Este martes, en la segunda jornada de trabajo veraniego, no aparecían junto al resto del grupo otros tres jugadores a los que se quiere colocar: Fábio Cardoso, Fede Gattoni y Joan Jordán. El propio club nervionense informó de que todos ellos trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones. Pero esa medida de fuerza puede volverse en contra de la entidad.

Lo consideran una falta de respeto por su trayectoria en el Sevilla FC

En el caso de Joan Jordán, ha sentado realmente mal que se le haya apartado del resto de sus compañeros y su agencia de representación, Leaderbrock, ha sido tajante al asegurar que se plantea denunciar al Sevilla FC por ello ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), como ha apuntdo ABC de Sevilla y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. Lo consideran "una falta de respeto", más si cabe con un futbolista que lleva siete años ligados al club, desde 2019, y vivió una primera etapa dorada en el mismo, siendo partícipe y parte importante en las dos últimas Europa League conquistadas.

La idea era poder encontrar entre todos una solución satisfactoria

Con 203 encuentros a su espalda con la camiseta blanquirroja, el centrocampista catalán entiende que no es la forma correcta de poner fin a su paso por Nervión. Porque, como ya informó este diario, este verano se presentaba diferente a los últimos, en los que también se le había instado a buscar una salida. Si en otras ocasiones se había mostrado más inflexible, marchándose solo a última hora como cedido al Alavés en la 24/25, ahora su postura se había flexibilizado en aras de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.

Con solo un año más de contrato en vigor, hasta junio de 2027, Joan Jordán había regresado al trabajo sin perder la esperanza de poder ganarse un sitio en el equipo. Pero al mismo tiempo dejando una puerta entreabierta. Por ello, sus representantes habían aceptado hace ya algunas semanas la idea de trabajar de la mano del club para buscar un destino que le pueda convencer tanto a nivel deportivo como económico. Pero este nuevo giro supone un paso atrás en ese sentido.

La justificación del Sevilla FC no convence

La medida de presión adoptada por el Sevilla FC, forzando a sus descartes a encontrar cuanto antes otro equipo, supone una situación desagradable para quienes se ven trabajando al margen del resto. Y el efecto puede ser el contrario al deseado, dificultando las gestiones para encontrar una salida en el caso del catalán, pues insisten desde la citada agencia en que se trata de una decisión muy fea con un futbolista que siempre ha expresado su sentimiento sevillista. Además, aunque desde la entidad se escuden en que se le ponen todo los medios necesarios para trabajar, consideran en el entorno del mediocentro que eso no es suficiente y que deberá ser valorado por la AFE

La situación deportiva y el problema económico

Tras cumplir 32 años este pasado lunes, motivo por el que fue felicitado por sus compañeros con el habitual 'pasillito', Joan Jordán sabe que no cuenta para Luis García Plaza. Tenía esperanzas de que al haber coincidido con el técnico madrileño en el Alavés su estatus en el equipo pudiese cambiar. Pero si con Matías Almeyda solo jugó 22 minutos repartidos en tres partidos en LaLiga (más otros dos choques en la Copa del Rey en los que sí fue titular), con el actual preparador nervionense su contador se quedó a cero. Por ello, no estaba cerrado en banda a una salida. El problema, como siempre, viene por el alto salario que percibe, que junto a los de Nianzou, Rafa Mir o Marcao supone un lastre en el límite salarial de la plantilla. Pero, pese a todo, el protagonista se siente tranquilo y con ganas de trabajar.