El partido Brasil - Noruega desvela un fichaje frustrado del Betis: se le 'escapó' a Eder Sarabia

El que fuera ayudante de Quique Setién en el conjunto verdiblanco explicó que insistieron mucho para hacerse con el internacional noruego Sander Berge, pero el club acabó apostando por otro mediocentro que le parecía más fiable

No le faltaban cosas que contar al tramo inicial del partido Brasil - Noruega de los octavos de final del Mundial 2026, con un gol anulado a los nórdicos y un penalti parado por el exsevillista Nyland antes del primer cuarto de hora; pero la noticia más curiosa de la retransmisión para los seguidores del Real Betis la ha ofrecido Eder Sarabia a raiz de una buena acción de construcción por parte del mediocentro nórdico Sander Berge (28 años), pues se le ha 'escapado' que gigantesco '8' de los 'vikingos' (1,95 metros) es un fichaje frustrado de los verdiblancos.

Sander Berge estuvo cerca de fichar por el Real Betis

El ya exentrenador del Elche CF, que fue la mano derecha de Quique Setién en el Real Betis entre 2017 y 2019, está participando como comentarista del Mundial en DAZN y ha confirmado una noticia de la que se escribió mucho en el verano de 2018. Entonces, el técnico cántabro necesitaba un pivote defensivo con capacidad organizativa y había pedido el fichaje de Berge, que en ese momento sólo tenía 20 años y acababa de dejar el Valerenga de su país para subir un peldaño en el KRC Genk belga, donde se salió desde el primer día ganándose el debut con la absoluta de Noruega (hoy ha sumado su partido 71).

Sin embargo, pese a llegar a negociar por Berge, Lorenzo Serra Ferrer -por entonces director general deportivo bético- acabó descartando continuar con la operación al ponerse a tiro la contratación de William Carvalho, quien se convertiría en el futbolista extranjero que más partidos ha jugado con la camiseta de las Trece Barras. Así lo ha confirmado el propio Sarabia en la noche de este domingo. Al principio, se puede decir que se le escapó, asintiendo a un elogio a Berge con un "le intentamos fichar para el Betis" que frenó dejando colgado un "pero..." en el aire.

Tras ser requerido por más información y tomarse un par de segundos de reflexión hasta decidir que no pasaba nada por contar algo que sucedió hace ocho años, Sarabia dio algún detalle más. "Es un jugador que nos gustaba mucho, hablamos con el Betis y era el que más nos gustaba a Quique (Setién) y a mí, pero el club acabó fichando a William Carvalho (les parecía más fiable) y que también dio un buen rendimiento. Pero me gusta mucho Berge, creo que es un pivote que, además de equilibrar, tiene mucho fútbol para enlazar. Por eso nos gustaba tanto (para el Betis)", ha reconocido sobre el pivote titular de Noruega en el duelo con Brasil.

Berge ha generado 65 millones de euros en cuatro traspasos

La historia continuó con la salida, un año después, de Setién y Sarabia. Por su parte, Sander Berge continuó creciendo en el Genk, que le fichó por 2 millones en 2017 y le vendió al Sheffield United inglés por 25 millones en 2020. Durante varios veranos había sonado para muchos clubes de las principales ligas, entre ellos el Sevilla FC, pero ninguno se animó.

Tardó en dar el siguiente salto y le costó adaptarse a la Premier. Fue vendido al Burnley FC por 14 millones en 2023 y allí resurgió dejando rendimiento más plusvalía. El Fulham FC invirtió 24 millones de euros en 2024 y tiene en vigor un contrato hasta 2029.