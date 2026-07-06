El fichaje de Clau hace crecer el clan exbético en el vestuario del Sevilla

El club nervionense anuncia que Clau Blanco, que durante muchos años defendió la camiseta del Real Betis y llega procedente del CD Tenerife, se convierte en el tercer refuerzo para David Losada

No hay dos sin tres. El grupo de jugadoras conversas en el vestuario del Sevilla FC tendrá tres representantes después del recién confirmado fichaje de Clau Blanco, que se reencuentra en el club Nervión con Rosa Márquez y Esther Martín-Pozuelo después de ser compañera de ambas en el Real Betis durante muchos años; especialmente, de la internacional española. La lateral derecho hispalense, de 29 años, se ha mostrado "muy feliz" por la oportunidad que le ha dado este "club tan grande" de "volver a su tierra" y de seguir jugando en la Liga F.

Clau Blanco, tercer fichaje del Sevilla FC para la temporada 2026/2027

"El Sevilla FC Femenino incorpora a Claudia Blanco para el lateral derecho. La futbolista sevillana (11/03/1997) regresa a su tierra tras consolidarse en la élite del fútbol español, aportando experiencia, versatilidad y un profundo conocimiento de la competición. Procedente del CD Tenerife, donde ha militado durante las últimas cuatro temporadas, Blanco acumula 113 partidos oficiales y 7 goles con el conjunto tinerfeño, cifras que reflejan su regularidad y la confianza depositada en ella a lo largo de los últimos años", explicó el club nervionense el pasado viernes.

"Su trayectoria ha estado marcada por el trabajo, la constancia y la capacidad de adaptación, cualidades que le han permitido convertirse en una jugadora importante dentro de la Liga F. Además de su aportación sobre el terreno de juego, destaca por su compromiso colectivo y su competitividad, valores que encajan plenamente con la identidad del Sevilla FC Femenino. Con una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino nacional después de muchos años en el Real Betis y de este periplo en territorio insular, Clau Blanco inicia una nueva etapa en Nervión con la ilusión de seguir creciendo y aportar su talento al proyecto sevillista", añade la nota de la entidad.

De este modo, Clau se ha convertido en el tercer fichaje del Sevilla FC Femenino para la 26/27, después de anunciar a la atacante Laura Pérez y a la centrocampista Sandra Castelló. Antes, ampliaron contrato Iris Arnáiz, Alicia Redondo, Fatou Kanteh, Gemma Gili, Raquel Morcillo y el técnico, David Losada. Hasta la fecha, las salidas las han protagonizado Julia Torres, traspasada al FC Barcelona; Débora García, que ha vuelto al Valencia CF tras acabar contrato; y Chantal Hagel, que también se fue como agente libre.

La futbolista sevillana, feliz de volver a casa

"Feliz de volver a estar en mi tierra y llegar a un club histórico como el Sevilla, para mí es un proyecto ilusionante". "He pasado por diferentes etapas. Al principio fue más complicado, pero maduré mucho y esta última temporada en Tenerife he sido muy feliz".

"Necesitaba un cambio y con el Sevilla había 'feeling' desde hace mucho tiempo. Conozco a Amparo desde hace tiempo, surgió hace unos meses y el Sevilla FC es un gran club, un gran proyecto y me permite volver a casa", ha explicado la defensora en una entrevista en los medios del club.

La misión de suplir a Débora García

"Me encuentro muy bien y con muchísima confianza. Estoy en un gran momento, he conseguido grandes cosas esta temporada y vengo con confianza de poder aportar al equipo. Ha salido una jugadora como Débora con mucha historia en el club, pero no vengo a sustituir a nadie, simplemente a seguir ayudando. Y llego con muchas ganas. Me identifico con los valores del trabajo, la constancia y de la entrega diaria del club". "Vengo de una temporada de muchos minutos y mucha confianza. Tres goles y cuatro asistencia, estoy en un gran momento, me encuentro bien y quiero seguir aprendiendo en el Sevilla. Quiero seguir creciendo a nivel deportivo y personal y luchar por estar más arriba con el club y también en la Copa de la Reina, que es una competición que siempre motiva", ha añadido.