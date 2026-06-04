Día de emotivas despedidas en el Sevilla: las dos primeras salidas para la próxima temporada

La prometedora Julia Torres se ha despedido del club nervionense con una carta llena de palabras de emoción y gratitud hacia el club blanquirrojo, que ha anunciado que no renovará el contrato de la alemana Chantal Hegel

Este pasado miércoles, 3 de junio, ha sido un día de emotivas despedidas en el Sevilla FC Femenino. El equipo de David Losada terminó la temporada el pasado domingo, con un empate sin goles en la visita al RCD Espanyol Femenino, y ya se han confirmado las dos primeras salidas. O, más bien, el club ha confirmado que no renovará el contrato de Chantal Hegel y la alemana se suma a la joven Julia Torres, que ha sido fichada por el FC Barcelona y se ha despedido por carta antes de irse a la selección española sub 19.

La emotiva carta de Julia Torres para despedirse del Sevilla FC

"No es fácil despedirse del lugar donde crecí", arranca la carta de despedida que Julia Torres ha compartido en sus redes sociales. "Llegué aquí siendo una niña, con tan solo 10 años, con el sueño de llegar al primer equipo algún día, un sueño que tuve la suerte de cumplir defendiendo este escudo. Gracias a todas mis compañeras con las que he compartido vestuario, por regalarme momentos únicos y por acompañarme y apoyarme siempre", añade la joven futbolista.

"A todo el personal del club: cuerpo técnico, servicios médicos, dirección deportiva, comunicación, utillería, delegados y cada trabajador que hacen que todo sea más fácil: gracias por cuidarme y por hacerme sentir en casa desde el primer día. A mi familia, por ser mi pilar fundamental, por guiarme, aconsejarme y por todos los sacrificios han hecho por mi desde el primer día. Y a todas las personas que me han acompañado en este camino. Me llevo personas, aprendizajes y recuerdos para toda la vida", prosigue la prometedora central zurda, de sólo 17 años.

"Me voy con el corazón lleno y con la certeza de que esta etapa me ha marcado para siempre. Empieza una nueva etapa, que afronto con mucha ilusión y ganas de seguir construyendo mi camino. Defender este escudo ha sido un orgullo que llevaré siempre conmigo. Una parte de mí se quedará aquí. Siempre Sevilla", ha concluido la internacional española sub 19, que despedirá esta última temporada como sevillista marchándose a la concentración de la 'Rojita' para preparar el Europeo de este mismo verano. Junto a ella se va la también canterana Alba Cerrato.

Chantal Hagel tampoco seguirá en el Sevilla FC la próxima temporada

Además de la marcha de Julia Torres, cuyo traspaso al Barça se hizo oficial en marzo, el Sevilla FC también ha anunciado este miércoles la salida de Chantal Hagel, que termina contrato el próximo 30 de junio y no va a renovar. "Hagel y el Sevilla FC separan sus caminos. La centrocampista, primera futbolista alemana que llegó al club el pasado verano procedente del VfL Wolfsburg firmando por una temporada, ha jugado 25 encuentros entre las tres competiciones disputadas por el primer equipo femenino sevillista, siendo protagonista en el triunfo sobre el Alhama CF en casa al anotar el primer gol", explica un comunicado en el que la entidad agradece los servicios prestados y le desea lo mejor para el futuro que emprenderá como agente libre.