Espanyol 0-0 Sevilla: Punto final para echar el telón en octavo lugar

Las de David Losada despiden una temporada notable con un empate ante el Espanyol que pudo ser más y no corta en el cierre la pésima racha sin ganar de las nervionenses

El Sevilla Femenino despidió la temporada con un empate sin goles contra el Espanyol y termina en octavo lugar de la Liga F después de una pésima racha que tampoco ha logrado cortar en el cierre.

Y es que con este empate prolongó a ocho los partidos consecutivos sin ganar, lo que le ha impedido acabar más arriba después de que una racha triunfal la situara en las posiciones cabeceras. Al menos, en las dos últimas jornadas ha logrado puntuar para superar la barrera de los 40 puntos y finalizar con 41, a tres del séptimo, el Athletic.

Dominio y una ocasión clara en la primera mitad del Sevilla

Así, las de David Losada saltaron al terreno de juego con la intención de llevarse el choque y pronto tomaron las riendas, lo que se reflejó en un mayor control de balón y en las primeras ocasiones del partido. De hecho, los acercamientos iniciales en la primera media hora los protagonizaron las sevillistas, aunque ninguno de ellos se concretaron en ocasiones clamorosas ante un rival bien pertrechado en sus propios dominios.

Ya al borde del descanso, el Sevilla acarició el 0-1 con una oportunidad pintiparada, pero faltó puntería en los últimos metros, por lo que se alcanzó el descanso con 0-0.

La segunda mitad arrancó con una tónica similar a la primera, y en el minuto 59 Gemma tuvo en sus botas el primer tanto del partido, pero su intento se marchó fuera por poco.

Balón al poste y paradón en el ocaso de Sullastres para evitar la derrota

Más clara si cabe fue la ocasión en el 75', cuando un remate sevillista hizo temblar el palo de la portería perica. Estaban rondando el tanto las nervionenses, pero no terminaba de llegar, tampoco en el 79' con un disparo de Barrios.

Y lo cierto es que, tras haber tenido oportunidades para ganar, podría haber perdido en el ocaso, pues el Espanyol disfrutó de una llegada muy franca que terminó con un remate detenido de forma milagrosa la Sullastres.

La meta sevillista evitó la derrota y, por ende, un triste epílogo para una temporada destacada de las de Losada a pesar del enorme bache en la recta final que cortó su meteórica trayectoria hacia la zona noble de la tabla.

Ficha técnica:

Espanyol: Salvador; Caracas (Ainhoa Domenech, 37'), Ari Domenech (Lucía Loras, 83'); Amaia, Paula Perez; Ainoa, Aina Durán (Paula Arana, 46'), Mar Torras; Judit Pablos, Naima y Browne (Simona, 83').

Sevilla FC: Sullastres; Alba López, Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín-Pozuelo; Iris Arnaiz (Chantal Hagel, 82'), Gemma (Milla Cortés, 81'), Rosa Márquez; Fatou Kanteh (Barrios, 61'), Raquel y Andrea Álvarez.

Árbitra: María Gloria Planes Terol (comité murciano). Amonestó a las local Amaia y Ainoa y a la visitante Fatou Kanteh.

Goles: No hubo.

Indicencias: Partido correspondiente a la jornada 30, dispatado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.