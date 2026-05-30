Sterling, ex de Liverpool, Manchester City o Chelsea, detenido por conducir, presuntamente, bajo los efectos de las drogas

El delantero, actualmente en el Liverpool, fue detenido por la Policía de Hampshire tras estrellarse con su Lamborghini en la autopista M3. "Ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan nuestras investigaciones", apuntó la policía británica

La carrera de Raheem Sterling sigue dando tumbos después de tocar el Olimpo con el Manchester City desde la 2015/16 hasta la 2021/22. Fue a partir de ahí donde todo empezó a cambiar ya que el que fuese internacional con Inglaterra en el Mundial de 2022, fichó por el Chelsea pero con los londinenses no consiguió volver a triunfar como lo hizo a las órdenes de Pep Guardiola en el City. Sterling puso rumbo a la Eredivise para volver a encontrar su mejor fútbol después de dos temporadas en el Chelsea, además de otra en el Arsenal y este curso recién terminado, apenas ha jugado ocho encuentros y no ha conseguido marcar.

Ahora Sterling es noticia por algo muy diferente a su fútbol y es que el delantero inglés fue detenido el pasado jueves en torno a las 9 de la mañana en la autopista M3 de Hampshire tras estrellar su Lamborghini y estando presuntamente bajo los efectos de las drogas.

Sterling, de la gloria con el Manchester City a estrellarse con su Lamborghini

La Policía de Hampshire informó del accidente en el que se vio involucrado Sterling y en el que por suerte no hubo otros implicados. "Poco antes de las 9.00 horas del jueves recibimos el aviso de que un Lamborghini había colisionado contra las barreras de la M3 en dirección sur, cerca del enlace de Minley. No hubo otros vehículos implicados y no se registraron heridos", rezaba el comunicado de la policía.

Sterling con el Feyenoord esta temporada

Sterling, en posesión de drogas tras estrellas su Lamborghini

Sterling, según rezaba el comunicado de la Policía de Hampshire, se habría negado a proporcionar una muestra de sangre para verificar si efectivamente había consumido algún tipo de sustancia prohibida. En el escrito policial también se informa de que después de ser detenido Sterling, este fue puesto en libertad tras el pago de una fianza económica: "El conductor, un hombre de 31 años residente en Berkshire, ha sido detenido bajo sospecha de conducir un vehículo incapacitado por el consumo de drogas, conducción temeraria, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra. Ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan nuestras investigaciones".

La caída al infierno de Sterling que se confirma en Países Bajos

Sterling tuvo su mejor momento futbolístico en el Manchester City pero después de dejar de estar a las órdenes de Pep Guardiola, su carrera ha ido claramente en declive. Una persona cercana al propio Sterling declaró en Daily Mail Sport el calvario psicológico que está pasando el actual jugador del Feyenoord: "La presión psicológica a la que ha sido sometido es incalculable. Aislado. Cada vez que toca un balón le dicen que es un fracaso y que está acabado. Se burlan de él. Le increpan. Se marchó a Países Bajos para escapar y recuperar su amor por el fútbol, pero la negatividad le siguió. Han sido un par de años extremadamente duros para él y este incidente resume todo eso". Sterling tiene contrato en el Feyenoord hasta junio de 2027 por lo que el próximo curso tendrá una nueva oportunidad