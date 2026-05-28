Alvise Pérez entra en la campaña presidencial del Real Madrid con acusaciones sobre Florentino Pérez

El eurodiputado difundió en sus redes una acusación sobre Moulay Hassan y Anas Laghrari, y añadió otra insinuación sobre Laura Rodríguez Espinosa, hija de José Luis Rodríguez Zapatero, y Real Madrid TV

Alvise Pérez habla de la gestión de Florentino Pérez en el Real Madrid@ALVISEPEREZNEWS / IMAGO

La campaña electoral del Real Madrid ha quedado sacudida por una información difundida por Luis ‘Alvise’ Pérez a través de su canal de Telegram, donde supera los 607.000 suscriptores. El mensaje apuntaba directamente a Florentino Pérez, a su entorno y al censo de socios del club blanco.

El eurodiputado sostuvo que Anas Laghrari, asesor financiero próximo al presidente madridista, habría introducido irregularmente como socio del club al príncipe Moulay Hassan, heredero al trono de Marruecos.

Alvise señala a Florentino Pérez en plena campaña del Real Madrid

El momento no es casual. El Real Madrid vive semanas de máxima tensión institucional, con las elecciones a la presidencia como telón de fondo y con Florentino Pérez inmerso en la carrera para revalidar su mandato.

En ese contexto, Alvise difundió una supuesta irregularidad en el censo madridista. Según su versión, el príncipe heredero de Marruecos habría sido incorporado como socio del club blanco por la vía de Anas Laghrari, una figura cercana al entorno financiero del actual presidente.

El propio listado difundido como supuesta prueba incluía referencias a otros ciudadanos marroquíes y al presidente de la peña madridista de Casablanca, lo que apunta más a una comunidad organizada de seguidores del Real Madrid en Marruecos que a una operación oculta.

Las hijas de Zapatero entran en la acusación de Alvise contra Florentino

La ofensiva de Alvise no se ha limitado a Moulay Hassan. El eurodiputado también ha recuperado la antigua etapa de Laura Rodríguez Espinosa, hija mayor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, como becaria en Real Madrid TV hace más de una década.

Según su relato, Florentino Pérez habría “colocado” a Laura Rodríguez Espinosa en el área de producción de la televisión del club blanco. Alvise vincula esa etapa con supuestos favores entre el presidente madridista y Zapatero, en un contexto en el que también ha señalado a las hijas del exmandatario por asuntos ajenos al Real Madrid.

Sin embargo, en esa acusación no se han presentado pruebas que demuestren la existencia de un pacto entre Florentino Pérez y Rodríguez Zapatero para incorporar a su hija a Real Madrid TV. Lo que se conoce es que Laura Rodríguez cursó estudios relacionados con imagen y sonido y que realizó una etapa de prácticas en el canal madridista.

Alvise Pérez, un difusor con varios frentes judiciales abiertos

La figura de Alvise Pérez añade otra capa al caso. El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta mantiene varios procedimientos judiciales abiertos en el Tribunal Supremo, entre ellos investigaciones vinculadas a su financiación electoral.

Uno de los asuntos más relevantes gira en torno a los 100.000 euros en efectivo que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain. Alvise ha negado que ese dinero se utilizara para financiar ilegalmente su partido, mientras la investigación sigue su curso.

También ha sido señalado en otros procedimientos por asuntos relacionados con la difusión de información falsa, acoso o amenazas. Ese contexto no invalida automáticamente todo lo que publique, pero sí obliga a extremar la cautela ante mensajes de gran impacto difundidos sin pruebas concluyentes, especialmente cuando afectan a procesos electorales o a la reputación de terceros.

El Real Madrid afronta una campaña marcada por la desinformación

El caso deja una conclusión evidente: las elecciones del Real Madrid no se juegan solo en los despachos del Santiago Bernabéu. También se disputan en redes sociales, canales privados y espacios donde los mensajes se difunden sin filtros.

El club blanco entra así en una fase electoral en la que la información será tan importante como los avales, los programas o las candidaturas.