Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del jueves 28 de mayo con Sinner, Sabalenka, Martín Landaluce, Tsitsipas, Coco Gauff...

Los números 1 del ránking masculino y femenino, Sinner y Sabalenka, saltarán a pista, así como el español Martín Landaluce, quien se verás las caras con Kopriva

Sin tiempo para pestañear, Roland Garros sigue son su durísima primera semana, la cual viene marcada por las altas temperaturas en la capital de Francia. Ese será el gran rival de un Jannik Sinner que como número 1 del mundo se verá las caras con Fran Cerundolo este jueves 28 de mayo. El italiano es favorito por mucho, si bien su contrincante se mueve realmente bien sobre la tierra batida.

Y siguiendo con los número 1, también tendremos la oportunidad de ver a Aryna Sabalenka, que jugará en la Philippe Chatrier, en el tercer turno. Pese a ser la gran dominadora del circuito femenino, está por ver cómo se maneja ante la francesa Jacquemot. La bielorrusa debería ganar, pero ya sabemos que en la arcilla no es tan solvente como cuando se trata de pelear en pista dura. Ya ha jugado la final en París, pero aún no se ha coronado campeona.

En cuanto a la participación española, el único tenista en liza será Martín Landaluce, que se verá las caras con Kopriva. Si el madrileño ganase, y también lo hiciera Sinner, les tocaría luchar entre ellos en tercera ronda.

Horarios y orden de juego de Roland Garros del miércoles 27 de mayo

Pista Philippe Chatrier

Desde las 12:00 horas

Sinner - J.M. Cerundolo

Li - Parri

Sabalenka - Jacquemot

Desde las 20:15

Rinderknech - Berrettini

Pista Suzanne Lenglen

Desde las 11:00 horas

Vallejo - Kouane

Grabher - Anisimova

Gauff - Sherif

Collignon - Shelton

Pista Simonne Mathieu

Desde las 11:00 horas

Vekic - Osaka

F. Cerundolo - Gaston

No antes de las 16:00 horas

Auger - Aliassime-Burruchaga

Mboko - Siniakova

Pista 14

Desde las 11:00 horas

Jovic - Navarro

Hurkacz - Tiafoe

Ruzic - Keys

Arnaldi - Tsitsipas

Pista 7

Desde las 11:00 horas

Cobolli - Wu

Shnaider - Kessler

Sakkari - Liu

Van Assche - Nakashima

Pista 6

Desde las 11:00 horas

Díaz Acosta - Tien

Kalinskaya - Korneeva

Comesaña - Darderi

Boulter - Potapova

Pista 9

No antes de las 12:00

Martín Landaluce - Kopriva

Pista 10

Desde las 11:00 horas

Oliynykova - Birrell

Pista 12

Desde las 11:00 horas

Struff - Faria

Chwalinska - Mertens

Kasatkina - Bandecchi

Pista 13

Svajda - Walton

Putintseva - Osorio

Tabilo - Vacherot

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.