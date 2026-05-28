Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del jueves 28 de mayo con Sinner, Sabalenka, Martín Landaluce, Tsitsipas, Coco Gauff...
Los números 1 del ránking masculino y femenino, Sinner y Sabalenka, saltarán a pista, así como el español Martín Landaluce, quien se verás las caras con Kopriva
Sin tiempo para pestañear, Roland Garros sigue son su durísima primera semana, la cual viene marcada por las altas temperaturas en la capital de Francia. Ese será el gran rival de un Jannik Sinner que como número 1 del mundo se verá las caras con Fran Cerundolo este jueves 28 de mayo. El italiano es favorito por mucho, si bien su contrincante se mueve realmente bien sobre la tierra batida.
Y siguiendo con los número 1, también tendremos la oportunidad de ver a Aryna Sabalenka, que jugará en la Philippe Chatrier, en el tercer turno. Pese a ser la gran dominadora del circuito femenino, está por ver cómo se maneja ante la francesa Jacquemot. La bielorrusa debería ganar, pero ya sabemos que en la arcilla no es tan solvente como cuando se trata de pelear en pista dura. Ya ha jugado la final en París, pero aún no se ha coronado campeona.
En cuanto a la participación española, el único tenista en liza será Martín Landaluce, que se verá las caras con Kopriva. Si el madrileño ganase, y también lo hiciera Sinner, les tocaría luchar entre ellos en tercera ronda.
Horarios y orden de juego de Roland Garros del miércoles 27 de mayo
Pista Philippe Chatrier
Desde las 12:00 horas
Sinner - J.M. Cerundolo
Li - Parri
Sabalenka - Jacquemot
Desde las 20:15
Rinderknech - Berrettini
Pista Suzanne Lenglen
Desde las 11:00 horas
Vallejo - Kouane
Grabher - Anisimova
Gauff - Sherif
Collignon - Shelton
Pista Simonne Mathieu
Desde las 11:00 horas
Vekic - Osaka
F. Cerundolo - Gaston
No antes de las 16:00 horas
Auger - Aliassime-Burruchaga
Mboko - Siniakova
Pista 14
Desde las 11:00 horas
Jovic - Navarro
Hurkacz - Tiafoe
Ruzic - Keys
Arnaldi - Tsitsipas
Pista 7
Desde las 11:00 horas
Cobolli - Wu
Shnaider - Kessler
Sakkari - Liu
Van Assche - Nakashima
Pista 6
Desde las 11:00 horas
Díaz Acosta - Tien
Kalinskaya - Korneeva
Comesaña - Darderi
Boulter - Potapova
Pista 9
No antes de las 12:00
Martín Landaluce - Kopriva
Pista 10
Desde las 11:00 horas
Oliynykova - Birrell
Pista 12
Desde las 11:00 horas
Struff - Faria
Chwalinska - Mertens
Kasatkina - Bandecchi
Pista 13
Svajda - Walton
Putintseva - Osorio
Tabilo - Vacherot
¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?
Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.
Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.
En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.