Alejandro Davidovich no supera su muro en Roland Garros

El tenista andaluz vuelve a caer en segunda ronda, pese a ir un set arriba y llevar la iniciativa en el segundo set ante el argentino Thiago Tirante

Alejandro Davidovich se queda una vez más a las primeras de cambio en Roland Garros y cae derrotado por un Thiago Tirante que ya ha firmado la salida de dos españoles en Roland Garros 2026 y que aún podría enfrentarse a un tercero si Pablo Carreño derrota hoy al australiano Thanasi Kokkinakis.

El tenista andaluz no ha logrado cuajar un buen torneo en la tierra batida parisina desde que en 2021 alcanzara los cuartos de final. Tres segundas rondas son su balance en sus últimas participaciones y, en ésta concretamente, se ha visto lastrado a partir del tercer set por problemas físicos.

Davidovich ya sufrió en su debut ante el bosnio Damir Dzumhur, frente al que tuvo que remontar por dos veces antes de ganar en el quinto set. Fue un duelo en el que también sufrió, en este caso por el calor, y según reconoció tuvo serios problemas respiratorios.

Ante el argentino Thiago Agustín Tirante, Davidovich pareció tener controlado el partido hasta el segundo set. Ganó el primero y, en esa segunda manga, llevó la iniciativa antes de que se resolviera en un 'tie break' que se decantó para el rival.

El físico pasa factura a Davidovich

Ahí cambió el partido. Tirante rompió en el primer juego de la tercera manga y tomó una ventaja que luego ampliaría, mientras Davidovich pedía la atención médica en la recta final del set. Se quejaba de una pierna y el calor, una vez más, tampoco ayudaba.

El tercero fue igualado, pero un 'break' en los primeros compases también fue decisivo y Tirante logró cerrar el duelo en cuatro sets (4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3). El argentino conseguía así el mejor resultado de su carrera deportiva. El de La Plata volvió a sustentar su superioridad en el servicio, con el que logró hasta 12 saques directos por uno de su rival.

De Jong sigue sorprendiendo y Swiatek arrasa

Entre los partidos disputados en el arranque de la cuarta jornada de Roland Garros sorprende el triunfo de un Jesper de Jong, que perdió en la previa ante Michael Zheng y que, tras ser repescado como 'lucky loser' por la baja de Arthur Fils, ya ha pasado dos rondas. En su debut venció a Stan Wawrinka y este miércoles lo ha hecho claramente frente al italiano Federico Cina (6-3, 6-1, 6-3).

En el cuadro femenino, la tenista polaca Iga Swiatek ratificó la fuerza con la que ha empezado Roland Garros y sólo ha concedido cinco juegos ante la checa Sara Bejlek (6-2 y 6-3). La suiza Belinda Bencic, undécima favorita, tampoco tuvo dificultades ante la norteamericana Caty McNally (6-4 y 6-0).