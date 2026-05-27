No hace falta que protejan tanto a Sinner

El tenista italiano, muy crítico con los horarios tardíos, se protegió en plena hora de calor en Francia con el mejor horario para evitarla

La ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, hacía público este martes, en mitad de Roland Garros, que contempla suspender competiciones deportivas por la ola de calor que puede alcanzar temperaturas de hasta 39 grados en los próximos días, después de que la ola de calor en el país vecino haya dejado ya siete fallecidos.

En el torneo francés ya se han visto episodios en las tres primeras jornadas de competición. Davidovich aseguraba que le costaba respirar por momentos, Casper Ruud no "veía la bola" y tuvo que aplicarse bolsas de hielo en la cabeza, bolsas que también usó Landaluce en sus cuatro horas y media de partido ante Juan Carlos Prado...

Hay tenistas que han apuntado claramente a que está condicionando el desarrollo del torneo. "El calor está cambiando muchísimo las condiciones del torneo. Nunca habíamos tenido un Roland Garros tan caluroso en mayo", afirmaba el monegasco Vacherot

Matts Wilander apunta que el calor es el único peligro

El extenista Mats Wilander apuntaba a este hecho, sin saber aún que llegaría la ola ni que el calor que sería tan intenso, como lo único que podría derrotar a Sinner en el torneo parisino. "Lo único que veo con Jannik es que, si encadena tres o cuatro partidos realmente duros, si tiene mala suerte y se enfrenta al rival equivocado en un día muy caluroso y el partido se alarga. ¿Cómo se recupera para el siguiente?", señalaba el sueco.

La solución la dio el propio torneo: poner a Sinner en el mejor horario, fuera del calor. El tenista italiano ha criticado abiertamente los horarios tardíos, ha reconocido que le gusta jugar a mediodía o a primera hora de la tarde. Y no dudó en atacar tanto al Mutua Madrid Open como al Roma Open por sus horarios de tarde-noche.

"No me gusta cuando se sale a la pista tan tarde, somos humanos. Luego está el desfase horario, te acuestas tarde, luego el tratamiento, tienes que comer, la rueda de prensa... No te acuestas hasta las 4 o 5. Te fastidia todo el día. Así que creo que podemos hacerlo mejor, sin duda, desde este punto de vista”, indicó el número uno del mundo.

Sinner, en el único horario nocturno

En un torneo en el que es la máxima estrella y tiene mano para elegir sus horarios, Jannik Sinner no ha dudado en jugar su partido en el único horario prefijado para la sesión de tarde-noche, el último de la pista central, cuyos partidos comienzan a las 20:30 horas.

La organización le protegió y él hizo caso omiso a sus críticas previas. Una vez más, como ya ocurriera con la ATP y con el positivo del de San Cándido, han protegido a su estrella. A Sinner no le hace falta esta ayuda. Es muy superior al resto sin tener que recibir una protección así. Y deja en un muy mal lugar a la organización y al propio Sinner con sus compañeros, aunque estos no lo reconozcan.