Este miércoles, reunión clave para firmar el SPA y acabar de cerrar la venta del Sevilla a Five Eleven Capital y Sergio Ramos

Tras los avances de la semana pasada y diversos encuentros telemáticos al inicio de esta semana, los accionistas del Sevilla FC y Five Eleven Capital volverán a verse las caras para dejar zanjado el contrato de compraventa

Siguen dando pasos los grandes accionistas del Sevilla FC y el holding empresarial Five Eleven Capital, junto a Sergio Ramos, en la compraventa de la entidad sevillista.

El acuerdo lleva semanas pactado, como bien es conocido por todos los sevillistas a estas alturas de la película. Sin embargo, no acaba de concretarse, habiéndose perfilado en estos días las diversas diferencias y complicaciones que han ido surgiendo en este tiempo. La principal, el dinero para la compra, que no acaba de llegar. Mientras, los compradores se defendían en que había un alto porcentaje de acciones con carga; algo ya solucionado el pasado viernes.

Este miércoles, nueva reunión en Sevilla con Five Eleven Capital

El acuerdo, por tanto, está visto para sentencia, habiéndose producido en este inicio de semana diversos encuentros telemáticos que mañana miércoles a las 12:00 horas, en un conocido hotel sevillano, acabará de concretarse, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo.

Al menos esa es la intención de todas las partes, que esperan dejar ya sellado el SPA (Share purchase agreement) o contrato de compraventa de acciones que dé por cerrado el negocio.

Una firma que, incluso, podría retrasarse unos días más, al no haber ningún inconveniente en hacerse de manera telemática. Y es que esto, a diferencia de lo que ciertos medios repiten erróneamente, no supone el paso definitivo por notaría. Algo que demorará unas dos o tres semanas más, previo al trámite del CSD.

¿Una prórroga para Five Eleven Capital y Sergio Ramos?

Liberadas ya el 73% de las acciones de la venta, como adelantó esta casa, el resto comprometido hasta el 84’5% del capital social que configura la venta cuenta con el compromiso de ser liberadas en el mismo momento de la firma del SPA o del paso por notaría. Unas 10.000 acciones que corresponden al paquete de los Americanos (ahora ACAP) y a un pequeño paquete del representado por Del Nido Benavente.

La intención, como es sabido por todos, es que la compraventa llegue a buen puerto, a pesar de las complicaciones encontradas por Five Eleven Capital para conseguir su músculo económico. Varias han sido, de hecho, las licencias ofrecidas por los vendedores en este tiempo para tratar de aligerarlo.

La más significativa, la modificación de las fórmulas de pago recogidas inicialmente en la LOI de enero. Un pago al contado por valor de 400 millones -incluidos ahí los 80 kilos de la ampliación de capital obligatoria- que finalmente se ha cerrado en un 60% el día de la venta, quedando un 30% para un año después y el 10% restante para el siguiente.

Con la exclusividad de la que disponen Five Eleven Capital y Sergio Ramos a punto de concluir el próximo 31 de mayo, filtraciones interesadas ya hablan de que podrían contar con una prórroga. Extremo que, tal y como ya podido confirmar ESTADIO Deportivo, aún no han solicitado. Podrían hacerlo, sin embargo, en la reunión de este miércoles, teniendo los accionistas del Sevilla FC la última palabra.

Habría predisposición para ello, pues el deseo de todos es acabar de vender el club cuanto antes y esperar 5-10 días más, si existen certezas, no sería un problema. Más dudas existirían, en cambio, sobre la exclusividad de la que disfrutan. Y esperar que, de forma paralela, habría que acelerar los contactos con los otros inversores interesados en la compra del Sevilla FC, si se quiere acabar de vender el club este verano. Como mínimo, llevaría un mes y medio o dos más, una vez que se diera por roto la operación con Sergio Ramos y Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital.

El actual inconveniente: el incesante baile de inversores en Five Eleven Capital

Llama la atención el incesante número de encuentros entre las partes, una vez que el acuerdo, en teoría, haga semanas que ya se alcanzó. Y es que, solventado ya el problema de las acciones con cargo y a la espera de la liquidez, otro de los grandes problemas que está encontrándose la negociación es el continuo baile de abogados y representantes por parte de los compradores. Sinónimo, también, del elevado número de inversores diferentes que hay tras Five Eleven Capital.

Este miércoles, por tanto, reunión clave para tratar de cerrar definitivamente la compraventa del Sevilla FC.